У Німеччині заарештували громадянина України за підозрою у шпигунстві: що він зробив

Німецька поліція заарештувала українця, якого підозрюють у шпигунстві на користь виробника зброї.

6 серпня німецька влада повідомила про затримання 33-річного громадянина України за підозрою у фотографуванні приміщень баварської оборонної компанії в рамках можливої змови з метою вчинення диверсійних актів, інформує Управління кримінальної поліції Баварії.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою у баварській виправній установі на підставі ордера на арешт, виданого окружним судом Мюнхена.

Арешт відбувся ще 3 серпня у землі Тюрінгія. Генеральна прокуратура Мюнхена та баварська поліція заявили, що є "вагомі підстави" підозрювати, що чоловік був "агентом нижчої ланки", який діяв від імені розвідувальної служби іноземної держави.

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Хоча німецька влада не уточнила, від імені якої саме іноземної держави, за підозрою, що чоловік діяв від її імені, його арешт відбувся на тлі низки попередніх затримань у Європі осіб, які, ймовірно, були завербовані російськими спецслужбами в рамках ширших зусиль щодо ведення гібридної війни з метою посіяти розбрат.

Розслідування у справі триває, і правоохоронці поки що не надають жодної додаткової інформації щодо цього факту. Воно проводиться під егідою нового національного центру координації захисту від "гібридних атак", який було відкрито в червні. Цей центр є частиною заходів Німеччини у відповідь на, за словами офіційних осіб, зростаючу загрозу саботажу, шпигунства та дезінформаційних кампаній, особливо з боку Росії.

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня в аеропорту німецького Лейпцига біля українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон з невідомою речовиною та детонатором.

Біля аеропорту Лейпцига експерти продовжують пошуки уламків можливого другого дрона.