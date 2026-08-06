В Германии арестовали гражданина Украины по подозрению в шпионаже: что он сделал

Немецкая полиция арестовала украинца, которого подозревают в шпионаже за производителем оружия.

6 августа немецкие власти сообщили об аресте 33-летнего гражданина Украины по подозрению в фотографировании помещений баварской оборонной компании в рамках возможного заговора с целью совершения диверсионных актов, информирует Управление уголовной полиции Баварии.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в баварском исправительном учреждении на основании ордера на арест, выданного окружным судом Мюнхена.

Арест был произведен еще 3 августа в земле Тюрингия. Генеральная прокуратура Мюнхена и баварская полиция заявили, что есть "веские основания" подозревать, что мужчина был "агентом низшего звена", действовавшим от имени разведывательной службы иностранного государства.

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Хотя немецкие власти не уточнили, от имени какой именно иностранной державы, по подозрению, действовал мужчина, его арест произошел на фоне ряда предыдущих задержаний в Европе лиц, предположительно завербованных российскими спецслужбами в рамках более широких усилий по ведению гибридной войны с целью посеять раздор.

Следствие по делу продолжается, и правоохранители пока не дают никакой дополнительной информации по этому факту. Оно проводится под эгидой нового национального центра координации защиты от "гибридных атак", который был открыт в июне. Этот центр является частью ответных мер Германии на, по словам официальных лиц, растущую угрозу саботажа, шпионажа и дезинформационных кампаний, особенно со стороны России.

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту немецкого Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон с неизвестным веществом и детонатором.

Возле аэропорта Лейпцига эксперты продолжают поиски частей возможного второго дрона.