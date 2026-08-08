Міни, мамонт, загиблі під час Другої світової війни: річки Європи, що обміліли, відкрили свої таємниці (фото)

У низці європейських країн спека та посуха призвели до рекордно низького рівня води у великих річках. Низький рівень води в Дунаї також оголив безліч реліквій минулих епох.

Надзвичайно низький рівень води в річках Дунай і Рейн призвів до того, що на поверхні з’явилися артефакти минулого — від старих затонулих кораблів до останків загиблих у війнах, пише Tagesschau.

Тіла солдатів Вермахту, мотоцикл і міна — знахідки у мілководді Дунаю

У Будапешті, коли рівень Дунаю опустився до рекордно низького рівня, було знайдено останки двох солдатів Вермахту та протипіхотну міну. Співробітники Німецької комісії з військових поховань ексгумували останки солдатів.

Також було виявлено мотоцикл і два жетони. Для знешкодження протитанкової міни Tellermine 35 прибув підрозділ з розмінування. Німецька комісія з військових поховань (Volksbund) також заявила, що, можливо, ще залишилися тіла загиблих на війні, які можна витягти з уламків кораблів, що опинилися на поверхні.

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Мотоцикл абсолютно неушкоджений Фото: Соцсети

Співробітники музею вже обережно відкрили багажник німецького мотоцикла BMW R75, відкрили бічний ящик і виявили там цілий ремонтний набір, який містив свічку запалювання Bosch із вініловим підсвічуванням; пляшку з мастилом; ізоляційну стрічку; набір ключів, а також клей і латки для ремонту шин. На боці багажника виявився кульовий отвір.

Багажник мотоцикла залишився цілим Фото: Соцсети

Також стали видні уламки мосту Франца-Йосифа в Будапешті. Третій автомобільний міст Будапешта, відкритий у 1896 році та підірваний у січні 1945 року, прослужив менше ніж півстоліття.

У січні 1945 року його зайняли німецькі війська, які відступали з Будапешта, щоб уповільнити просування радянської армії.

Уламки мосту в Будапешті Фото: Соцсети

Частина уламків, що затонули на дні річки, була піднята ближче до Пешта, а половина, розташована ближче до Буди, досі лежить на дні річки. Міст було швидко відновлено, і 20 серпня наступного року його урочисто відкрили як Міст Свободи.

Мамонт у Болгарії

Кістки мамонта були виявлені на дні річки місцевим жителем неподалік від болгарського дунайського села Ряхово.

Кістки мамонта знайшли в Болгарії

Регіональний історичний музей у місті Русе на Дунаї підтвердив, що знахідка складається з нижньої щелепи, двох бивнів та ребра мамонта. Тепер експертам належить проаналізувати знахідку, щоб визначити точне походження та вік мамонта. Кістки доісторичної тварини доставлено до музею.

Зношений нацистський флот у Сербії

Низький рівень води в Дунаї оголив кілька німецьких військово-морських кораблів часів Другої світової війни в Сербії. Занепалі залишки колишнього нацистського флоту було знайдено неподалік від річкового порту Прахово. Уламки кораблів також неодноразово ставали видимими там під час особливо спекотних літніх сезонів останніх років.

Флот нацистів у Сербії

Концентрація затонулих кораблів на ділянці Дунаю безпосередньо перед так званими Залізними воротами — ущелиною на кордоні між Сербією та Румунією — пояснюється подіями кінця Другої світової війни. Самі нацисти затопили там частину свого Чорноморського флоту. Німецький флот відступав, переслідуваний радянською Дунайською флотилією.

Приблизно 200 затонулих суден призначалися для того, щоб зробити Дунай непрохідним для переслідувачів.

Морська міна часів Другої світової війни у Словаччині

У Словаччині низький рівень води в Дунаї призвів до припинення судноплавства, оскільки було виявлено протикорабельні міни часів Другої світової війни.

Ділянка річки поблизу міста Вірт у районі Комарно, на схід від Братислави, на кордоні з Угорщиною, була тимчасово закрита для всіх видів судноплавства. Під час Другої світової війни стратегічно важливі об’єкти у словацькій столиці Братиславі зазнали масованих бомбардувань. Серед зруйнованих об’єктів були нафтопереробний завод "Аполло" та розташований неподалік порт на Дунаї. Морські міни, що скидалися з повітря, призначалися для запобігання транспортуванню вантажів, важливих для військових потреб, по Дунаю.

Дерев'яний корабель XIX століття — цікаві знахідки на Рейні

Рівень води в Рейні також досяг історично низьких позначок. Через низький рівень води на дні річки неподалік від Клеве спливли уламки колишнього лісовозного судна "Де Хуп", що датується кінцем XIX століття.

Уламки корабля "Де Хуп" на Рейні Фото: Соцсети

У 1895 році під час розвантаження динаміту стався вибух, внаслідок якого загинуло 16 осіб, а судно було знищено.

"Камені голоду" — похмуре нагадування з минулого

У Леверкузені було знайдено так звані "камені голоду". Коли рівень води в Рейні був особливо низьким, на березі річки встановлювали "камені голоду". Назва походить від того, що під час посухи фермери збирають менший урожай. Тому камені лежать глибоко в руслі річки і стають видимими лише тоді, коли рівень води знову різко падає.

Згідно з легендою, на деяких каменях, що символізують голод, були навіть викарбувані вислови, які описують наслідки посухи для людей у часи крайніх труднощів. Кажуть, що такий камінь є й у Леверкузені. Імовірно, на ньому написано: "Якщо побачиш мене, заплачеш".

"Камінь голоду", знайдений у Рейні Фото: Соцсети

Наразі найстаріший камінь, присвячений голоду, у Леверкузені датується 1959 роком. На більшості каменів просто вигравірувані ініціали їхніх авторів та рік.

Нагадаємо, що у Франції за останній тиждень кількість смертей зросла більш ніж на 2000 випадків. Синоптики попереджають про нові екстремальні температури на континенті найближчими днями.

Крім того, рекордна спека позначилася на найбільшому озері Гарда в Італії. Температура в цьому популярному курортному регіоні піднялася до 37 градусів за Цельсієм. У результаті водойма за останні дні втратила мільярди літрів води.