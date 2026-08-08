Мины, мамонт, погибшие во Второй мировой войне: обмелевшие реки в Европе открыли свои тайны (фото)

В ряде европейских стран жара и засуха привели к рекордно низкому уровню воды в крупных реках. Низкий уровень воды в Дунае также обнажил множество реликвий минувших эпох.

Крайне низкий уровень воды в реках Дунай и Рейн привел к тому, что на поверхности оказались артефакты прошлого. Начиная от старых затонувших кораблей, до останков погибших в войнах, пишет Tagesschau.

Тела солдат Верхмахта, мотоцикл и мина – находки в обмелевшем Дунае

В Будапеште, когда уровень Дуная упал до рекордно низкого уровня, были найдены останки двух солдат Вермахта и противопехотная мина. Сотрудники Немецкой комиссии по военным захоронениям эксгумировали останки солдат.

Также были обнаружены мотоцикл и два жетона. Ликвидировать противотанковую мину Tellermine 35 прибыло подразделение по обезвреживанию бомб. Немецкая комиссия по военным захоронениям (Volksbund) также заявила, что, возможно, еще остались тела погибших на войне, которые можно извлечь из обломков кораблей, оказавшихся на поверхности.

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Мотоцикл совершенно цел Фото: Соцсети

Багажник немецкого мотоцикла BMW R75 уже осторожно вскрыли сотрудники музея открыли боковой ящик и обнаружили там целый ремонтный набор, который включал свеча зажигания Bosch с виниловым подсвечником; бутылку с маслом; изоленту; набор ключей, а также клей и заплатки для ремонта шин. На боку багажника оказалось пулевое отверстие.

Багажник мотоцикла оказался цел Фото: Соцсети

Также стали видны обломки моста Франца-Иосифа в Будапеште. Третий автомобильный мост Будапешта, открытый в 1896 году и взорванный в январе 1945 года, не прослужил и полувека.

В январе 1945 года он был немецкими войсками, отступавшими из Будапешта, чтобы замедлить продвижение советской армии.

Обломки моста в Будапеште Фото: Соцсети

Часть обломков, затонувших на дне реки, была поднята ближе к Пешту, а половина, расположенная ближе к Буде, до сих пор покоится на дне реки. Мост был быстро восстановлен, и 20 августа следующего года он был торжественно открыт как Мост Свободы.

Мамонт в Болгарии

Кости мамонта были обнаружены на дне реки местным жителем недалеко от болгарской дунайской деревни Ряхово.

Кости мамонта нашли в Болгарии

Региональный исторический музей в городе Русе на Дунае подтвердил, что находка представляет собой нижнюю челюсть, два бивня и ребро мамонта. Теперь экспертам предстоит проанализировать находку, чтобы определить точное происхождение и возраст мамонта. Кости доисторического животного доставлены в музей.

Потрепанный нацистский флот в Сербии

Низкий уровень воды в Дунае обнажил несколько немецких военно-морских кораблей времен Второй мировой войны в Сербии. Обветшалые остатки бывшего нацистского флота были найдены недалеко от речного порта Прахово. Обломки кораблей также неоднократно становились видны там во время особенно жарких летних сезонов последних лет.

Флот нацистов в Сербии

Концентрация затонувших кораблей на участке Дуная непосредственно перед так называемыми Железными воротами – ущельем на границе между Сербией и Румынией – объясняется событиями конца Второй мировой войны. Сами нацисты затопили там часть своего Черноморского флота. Немецкий флот отступал, преследуемый советской Дунайской флотилией.

Примерно 200 затонувших судов предназначались для того, чтобы сделать Дунай непроходимым для преследователей.

Морская мина времен Второй мировой войны в Словакии

В Словакии низкий уровень воды в Дунае привел к закрытию судоходства, так как были обнаружены противокорабельные мины времен Второй мировой войны.

Участок реки возле города Вирт в районе Комарно, к востоку от Братиславы, на границе с Венгрией, был временно закрыт для всех видов судоходства. Во время Второй мировой войны стратегически важные объекты в словацкой столице Братиславе подверглись массированным бомбардировкам. Среди разрушенных объектов были нефтеперерабатывающий завод "Аполло" и расположенный неподалеку порт на Дунае. Морские мины, сбрасываемые с воздуха, предназначались для предотвращения транспортировки важных для военного назначения грузов по Дунаю.

Деревянный корабль XIX века – интересные находки в Рейне

Уровень воды в Рейне также достиг исторически низких отметок. Из-за низкого уровня воды на дне реки недалеко от Клеве всплыли обломки бывшего лесовозного судна "Де Хуп", датируемого концом XIX века.

Обломки корабля "Де Хуп" в Рейне Фото: Соцсети

В 1895 году во время разгрузки динамита произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек, а судно было уничтожено.

Камни голода – мрачное напоминание из прошлого

В Леверкузене были найдены так называемые "камни голода". Когда уровень воды в Рейне бывал особенно низким, на берегу реки были установлены "камни голода". Название происходит от того, что во время засухи фермеры собирают меньше урожая. Поэтому камни лежат глубоко в русле реки и становятся видны только тогда, когда уровень воды снова резко падает.

Согласно легенде, на некоторых камнях, символизирующих голод, были даже выгравированы изречения, описывающие последствия засухи для людей во времена крайних трудностей. Говорят, что такой камень есть и в Леверкузене. Предположительно, на нем написано: "Если увидишь меня, заплачешь".

"Камень голода", найденный в Рейне Фото: Соцсети

В настоящее время самый старый камень, посвященный голоду, в Леверкузене датируется 1959 годом. На большинстве камней просто выгравированы инициалы их авторов и год.

Напомним, что во Франции за последнюю неделю число смертей выросло более чем на 2000 случаев. Синоптики предупреждают о новых экстремальных температурах на континенте в ближайшие дни.

Кроме того, рекордная жара сказалась на самом большом озере Гарда в Италии. Температура в популярном курортном регионе поднялась до 37 градусов по Цельсию. В результате водоем за последние дни потерял миллиарды литров воды.