За сприяння РФ у "сафарі на людей": українці подали до суду на американців з компанії Ubiquiti

Родичі загиблих українців звернулися до федерального суду США з позовом проти американської технологічної компанії Ubiquiti. Вони заявляють, що компанію неодноразово попереджали про те, що її продукція використовується для вбивства цивільних осіб в Україні.

Позов зареєстровано в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка. Позивачі стверджують, що радіомости Ubiquiti та технологія airMAX використовуються російськими військовими для забезпечення зв’язку між різними ланками підрозділів.

Справа отримала назву "Kovalenko et al. v. Ubiquiti, Inc." та номер 1:26-cv-06838.

У позові зазначено, що справою займається юридична фірма DiCello Levitt LLP, яка й подала позов про порушення прав людини проти компанії Ubiquiti Inc., стверджуючи, що ця нью-йоркська технологічна компанія сприяла забезпеченню роботи мережі зв’язку на полі бою, яку "Росія використовує для полювання, ураження та знищення українських мирних жителів за допомогою безпілотників".

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Зокрема, йдеться про операторів безпілотників, розвідувальні підрозділи, командування та ударні групи. Позивачі заявляють, що обладнання компанії дає змогу передавати відео з безпілотників у режимі реального часу та координувати удари.

У позові зазначено, що ця система зв’язку використовується в межах приблизно 100-кілометрової "зони знищення", яку російські оператори дронів перетворили на "сафарі на людей".

"Російська окупація України здійснюється за допомогою мереж. Без зв’язку на полі бою безпілотники не можуть вести бойові дії, командири не можуть координувати дії, а армія-загарбник не може перетворити цивільні дороги та квартали на зону ураження. Технологія Ubiquiti забезпечила Росії цей міст — і українські мирні жителі заплатили за це", — заявив Скотт Гілмор, партнер юридичної фірми DiCello Levitt, відомий у всьому світі своєю роботою в галузі прав людини та провідний адвокат позивачів.

У позові наведено докази того, що продукцію Ubiquiti використовують окупанти Фото: скриншот

Американську компанію Ubiquiti неодноразово попереджали про те, що її пристрої контрабандою ввозяться до Росії та використовуються російськими військами в Україні. У скарзі наводяться дані про обмеження США на експорт, дані про імпорт із Росії, публічні повідомлення, заяви російських військових, фотографії та відео з поля бою, а також дані телеметрії пристроїв самої компанії Ubiquiti.

Стверджується, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію України експорт продукції Ubiquiti до Росії зріс більш ніж на 60%. Більше того, російські державні ЗМІ показали, як солдати встановлюють антени Ubiquiti в окупованих регіонах України.

А джерела, пов’язані з російськими військовими, описували обладнання Ubiquiti як необхідне для зв’язку на передовій. І головне, компанія Ubiquiti чудово знала, де працюють її пристрої.

У позові також стверджується, що компанія Ubiquiti продовжувала надавати оновлення прошивки та технічну підтримку, які допомагали забезпечувати роботу пристроїв у російській мережі зв’язку на полі бою.

Юристи стверджують, що ця американська компанія могла б порушити роботу мережі та вивести з ладу пристрої, які використовує Росія, — зокрема шляхом геозонування, припинення співпраці з дистриб’юторами, які використовують схеми обходу санкцій, та впровадження функції віддаленого відключення у прошивку airMAX, — але не зробила цього.

До числа позивачів входять цивільні особи України, які отримали поранення, переміщені особи або ті, хто змушений жити та пересуватися під наглядом російських дронів, а також члени сімей цивільних осіб, які загинули внаслідок ударів російських безпілотників.

У позові описуються напади на сім’ї, співробітників екстрених служб та людей, які користуються звичайними дорогами у цивільних районах України.

Згадується кілька кричущих випадків, коли пристрої Ubiquiti "допомагали" російським окупантам вбивати українців: в одному з випадків російський дрон атакував цивільний автомобіль, вбивши чоловіка та поранивши дружину. В іншому випадку пожежник, який прибув на допомогу колезі, був поранений російським дроном. Також було вбито енергетика.

У позові висунуто звинувачення у недбалому наданні товару, створенні суспільної небезпеки, суворій відповідальності за конструктивні дефекти, недбалому проектуванні товару, недбалому заподіянні моральної шкоди через необережність, а також у пособництві та підбурюванні до нападу, заподіянні тілесних ушкоджень та умисному заподіянні моральної шкоди.

Нагадаємо, що в новій російській крилатій авіаційній ракеті С-71 "Монохром" виявили мікрокомп’ютер Nvidia Jetson Orin, який може забезпечувати роботу технологій штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося, що Росія неодноразово модернізувала ракети Х-101, які використовує для нанесення ударів по Україні.