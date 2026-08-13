За содействие РФ в "сафари на людей": украинцы подали в суд на американцев из Ubiquiti

Родственники погибших украинцев обратились в федеральный суд США с иском против американской технологической компании Ubiquiti. Они заявляют, что компанию неоднократно предупреждали о том, что ее продукция используется для убийства гражданских в Украине.

Иск зарегистрирован в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка. Истцы утверждают, что радиомосты Ubiquiti и технология airMAX используются российскими военными для обеспечения связи между разными звеньями подразделений.

Дело получило название Kovalenko et al. v. Ubiquiti, Inc. и номер 1:26-cv-06838.

В иске сказано, что делом занимается юридическая фирма DiCello Levitt LLP, которая и подала иск о нарушении прав человека против компании Ubiquiti Inc., утверждая, что эта нью-йоркская технологическая компания способствовала обеспечению работы сети связи на поле боя, которую "Россия использует для охоты, поражения и уничтожения украинских мирных жителей с помощью беспилотников".

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В частности, речь идет об операторах беспилотников, разведывательных подразделениях, командованиях и ударных группах. Истцы заявляют, что оборудование компании позволяет передавать видео с беспилотников в режиме реального времени и координировать удары.

В иске сказано, что эта система связи используется в пределах примерно 100-километровой "зоны уничтожения", которую российские операторы дронов превратили в "сафари на людей".

"Российская оккупация Украины осуществляется с помощью сетей. Без связи на поле боя беспилотники не могут вести охоту, командиры не могут координировать действия, а вторгшаяся армия не может превратить гражданские дороги и кварталы в зону поражения. Технология Ubiquiti обеспечила России этот мост — и украинские мирные жители заплатили за это", — заявил Скотт Гилмор , партнер юридической фирмы DiCello Levitt, известный во всем мире своей работой в области прав человека и ведущий адвокат истцов.

В иске есть доказательства, что продукцию Ubiquiti используют оккупанты Фото: скриншот

Американскую компанию Ubiquiti неоднократно предупреждали о том, что их устройства контрабандой ввозятся в Россию и используются российскими войсками в Украине. В жалобе приводятся данные об ограничениях США на экспорт, данные об импорте из России, публичные сообщения, заявления российских военных, фотографии и видео с поля боя, а также данные телеметрии устройств самой компании Ubiquiti.

Утверждается , что после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, экспорт продукции Ubiquiti в Россию вырос более чем на 60%. Более того, российские государственные СМИ показали, как солдаты устанавливают антенны Ubiquiti в оккупированных регионах Украины.

А источники, связанные с российскими военными, описывали оборудование Ubiquiti как необходимое для связи на передовой. И главное, компания Ubiquiti прекрасно знала, где работают ее устройства.

В иске также утверждается , что Ubiquiti продолжала предоставлять обновления прошивки и техническую поддержку, которые помогали поддерживать работу устройств в российской сети связи на поле боя.

Юристы утверждают, что эта компания из США могла бы нарушить работу сети и вывести из строя устройства, используемые Россией, — в том числе путем геозонирования, прекращения сотрудничества с дистрибьюторами, использующими схемы обхода санкций, и внедрения функции удаленного отключения в прошивку airMAX, — но не сделала этого.

В число истцов входят гражданские лица Украины, получившие увечья, перемещенные лица или вынужденные жить и передвигаться под наблюдением российских дронов, а также члены семей гражданских лиц, погибших в результате ударов российских беспилотников.

В иске описываются нападения на семьи, сотрудников экстренных служб и людей, пользующихся обычными дорогами в гражданских районах Украины.

Упоминаются несколько вопиющих случаев, когда устройства Ubiquiti "помогали" российским оккупантам убивать украинцев: в одном из случаев российский дрон атаковал гражданское авто, убив мужа и покалечив жену. В другом случае пожарный, прибывший на помощь коллеге, был ранен российским дроном. Также был убит энергетик.

В иске заявлены обвинения в халатном предоставлении товара, создании общественной опасности, строгой ответственности за дефекты конструкции, халатном проектировании товара, халатном причинении морального вреда по неосторожности, а также пособничестве и подстрекательстве к нападению, нанесению телесных повреждений и умышленному причинению морального вреда.

Напомним, в новой российской крылатой авиационной ракете С-71 "Монохром" обнаружили микрокомпьютер Nvidia Jetson Orin, который может обеспечивать работу технологий искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Россия неоднократно модернизировала ракеты Х-101, которые использует для нанесения ударов по Украине.