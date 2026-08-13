Заклинило гальма: у Польщі ледь не розбився винищувач МіГ-29

Інцидент стався в Мальборку. Пілоту винищувача МіГ-29 довелося здійснити екстрену посадку через пошкодження шин шасі. Ніхто не постраждав.

Повідомляється, що проблеми з літаком виникли під час посадки після тренувального польоту пари МіГ-29. Під час маневру в одного з винищувачів заблокувалися гальма, що призвело до пошкодження двох шин. Незважаючи на це, пілот успішно посадив літак на злітно-посадкову смугу, пише Onet News.

Генеральне командування Збройних сил Польщі повідомило, що відповідно до чинних процедур у разі такого інциденту другий літак із пари мав здійснити посадку в запасному аеропорту. Це й було зроблено, хоча аеропорт, у якому приземлився другий літак, не було названо.

Розслідуванням цієї справи займеться Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

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МіГ-29 — один із основних типів винищувачів, що використовуються ВПС Польщі. Ці літаки регулярно беруть участь у тренувальних польотах і виконують бойові завдання, забезпечуючи безпеку повітряного простору Польщі.

У планах модернізації польської армії середини 1980-х років було визначено потребу в 42 винищувачах МіГ-29, при цільовому показнику близько 110. Ці літаки призначалися для заміни застарілого парку винищувачів МіГ-21. Однак через економічну кризу, що охопила країну в середині 1987 року, було розміщено замовлення лише на дев’ять одномісних і три двомісних МіГ-29УБ.

Можливість придбати додаткові винищувачі МіГ-29 для ВПС Польщі з’явилася у 1995 році після розпаду Чехословаччини. Також було закуплено винищувачі в Німеччині.

За час служби у ВПС було втрачено чотири літаки МіГ-29. Крім того, один двомісний літак із першої партії було виведено з експлуатації у 2009 році.

Донедавна на озброєнні Польщі залишалося 28 літаків МіГ-29, у тому числі 10 із першої партії, дев’ять колишніх чеських і дев’ять колишніх німецьких. Серед них було 22 бойові літаки та шість двомісних.

Польща ухвалила рішення передати Україні більшу частину списаних літаків з авіабази Мальборк у 2023 році, де на 22-й тактичній авіабазі базувалися дев’ять колишніх німецьких літаків (у тому числі три двомісні), два колишні чеські літаки та три літаки, придбані безпосередньо у Радянського Союзу. Загалом до України було відправлено 11 літаків із Мальборка (включно з шістьма колишніми німецькими), а також ще три колишні німецькі літаки, призначені для розбирання на запчастини.

Згідно з поточними планами, 11 одномісних і три двомісних винищувачі, передані з Мінська-Мазовецького до Мальборка, мають залишатися у складі ВПС Польщі до 2027 року. Наразі обговорюється можливість передачі цих літаків Україні в обмін на безпілотні технології. Однак проблема полягає в тому, що в робочому стані залишається лише невелика частина цих літаків, а решта з часом вийдуть з ладу. Тому цим літакам потрібен ще один середньостроковий капітальний ремонт, який проводиться на авіабазі Войскове-Залади-Лотниче.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня під час виконання бойового завдання в Одеській області зник винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися, після чого його евакуювали до медичного закладу.

Україна може не отримати винищувачі МіГ-29, щодо яких веде переговори з Польщею, оскільки Варшава отримала запит на ці літаки від країни-союзника по НАТО. Єдина країна, яка експлуатує ці винищувачі в НАТО, крім Польщі, — це Болгарія, яка очікує на поставки F-16 Viper.