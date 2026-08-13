Заклинило тормоза: в Польше едва не разбился истребитель МиГ-29

Инцидент произошел в Мальборке. Пилоту истребителя МиГ-29 пришлось экстренно идти на посадку, были повреждены шины шасси. Обошлось без пострадавших.

Сообщается, что проблемы у самолета вознкли во время посадки после тренировочного полета пары МиГ-29. В ходе маневра у одного из истребителей заблокировались тормоза, повредив две шины. Несмотря на это, пилот благополучно посадил самолет на взлетно-посадочную полосу, пишет Onet News.

Генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в соответствии с действующими процедурами в случае подобного инцидента второй самолет из пары должен был совершить посадку в запасном аэропорту. Это и было сделано, хотя аэропорт, в котором приземлился второй самолет, не был назван.

Расследованием данного дела займется Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

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МиГ-29 — один из основных типов истребителей, используемых ВВС Польши. Эти самолеты регулярно участвуют в тренировочных полетах и ​​выполняют боевые задачи, обеспечивая безопасность воздушного пространства Польши.

В планах модернизации польской армии середины 1980-х годов была определена потребность в 42 истребителях МиГ-29, с целевым показателем около 110. Эти самолеты предназначались для замены устаревающего парка истребителей МиГ-21. Однако из-за экономического кризиса, охватившего страну в середине 1987 года, был размещен заказ только на девять одноместных и три двухместных МиГ-29УБ.

Возможность приобрести дополнительные истребители МиГ-29 для ВВС Польши появилась в 1995 году после раздела Чехословакии. Также были закуплены истребители в Германии.

За время службы в ВВС было потеряно четыре самолета МиГ-29. Кроме того, один двухместный самолет из первоначальной партии был снят с эксплуатации в 2009 году.

До недавнего времени на вооружении Польши оставалось 28 МиГ-29, в том числе 10 из первоначальной поставки, девять бывших чешских и девять бывших немецких. Среди них было 22 боевых самолета и шесть двухместных.

Польша приняла решение передать Украине большую часть списанных самолетов с авиабазы ​​Мальборк в 2023 году, где на 22-й тактической авиабазе базировались девять бывших немецких самолетов (включая три двухместных), два бывших чешских самолета и три самолета, приобретенных непосредственно у Советского Союза. В общей сложности на Украину было отправлено 11 самолетов из Мальборка (включая шесть бывших немецких), а также еще три бывших немецких самолета, предназначенных для разборки на запчасти.

Согласно текущим планам, 11 одноместных и три двухместных истребителя, переданных из Миньска-Мазовецкого в Мальборк, должны оставаться в составе ВВС Польши до 2027 года. В настоящее время обсуждается возможность передачи этих самолетов Украине в обмен на беспилотные технологии. Однако проблема заключается в том, что в рабочем состоянии остается лишь небольшая часть этих самолетов, а остальные со временем выйдут из строя. Поэтому этим самолетам требуется еще один среднесрочный капитальный ремонт, который проводится на авиабазе Войскове-Залады-Лотниче.

Напомним, вечером 10 августа во время выполнения боевой задачи в Одесской области был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Пилот успел катапультироваться, после чего его эвакуировали в медицинское учреждение.

Украина может не получить истребители МиГ-29, о которых ведет переговоры с Польшей, поскольку Варшава получила запрос на эти самолеты от страны-союзника по НАТО. Единственная страна, которая эксплуатирует эти истребители в НАТО, кроме Польши, – это Болгария, которая ожидает поставок F-16 Viper.