В Одесской области во время боевого задания загорелся истребитель МиГ-29: пилот выжил

Вечером 10 августа во время выполнения боевой задачи в Одесской области был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Пилот успел катапультироваться, после чего его эвакуировали в медицинское учреждение.

Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины на своей странице в Telegram, истребитель выполнял задачу по уничтожению воздушных целей противника. Во время выполнения боевой задачи произошла нештатная ситуация.

По предварительным данным, проблема возникла во время запуска авиационной ракеты. После запуска самолет загорелся, а пилот потерял управление истребителем. Он пытался спасти МиГ-29, однако ситуация не позволила продолжить полёт. В результате пилот был вынужден катапультироваться. В конце концов, его эвакуировали в медицинское учреждение.

В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента.

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Публикация ГШ ВС Украины в Telegram Фото: Скриншот

Кроме того, анонимный украинский Telegram-канал "Юг" якобы опубликовал фото момента падения самолета. Стоит отметить, что в Военно-воздушных силах его достоверность не подтвердили.

Предполагаемый кадр падения МиГ-29 Фото: Telegram

Напомним, что в июле этого года Воздушные силы ВСУ также сообщали о потере истребителя F-16 во время выполнения боевого задания. В этом случае пилот также катапультировался и был доставлен в больницу.

Кроме того, Фокус сообщал, что в июне в Хмельницкой области разбился истребитель Су-24М, принадлежавший 7-й бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ. В результате падения самолета погибли оба члена экипажа — летчик и штурман.