В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М: экипаж погиб

Воздушные Силы ВС Украины официально сообщили, что авиакатастрофа произошла около 19 часов. Самолет принадлежал 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил ВСУ.

Согласно сообщению, экипаж Су-24М — пилот и штурман — выполнял задание в Хмельницкой области. К сожалению, оба пилота погибли.

"Выражаем искренние соболезнования семьям майора Богдана Григорьевича Загарулька и старшего лейтенанта Богдана Александровича Бабенко, которые защищали нашу страну до последнего вздоха", — говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

В настоящее время на месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет.

Причины и обстоятельства катастрофы выясняются.

Напомним, ранее сообщалось об авиакатастрофе в Хмельницкой области. Однако тогда официального подтверждения не было.

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