На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М: екіпаж загинув

Повітряні Сили ЗС України офіційно повідомили, що авіакатастрофа сталась близько 19-ї години. Літак належав до 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил ЗСУ.

Згідно з повідомленням, екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині. На жаль, обидва льотчики загинули.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху", — сказано в заяві Повітряних сил ЗСУ.

Нині на місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає.

Причини та обставини катастрофи встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про авіакатастрофу в Хмельницькій області. Але тоді не було офіційного підтвердження.

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