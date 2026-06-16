На Хмельниччині сталася авіакатастрофа: вірогідно розбився МіГ-29, — соцмережі (відео)

У соцмережах вже з'явилось відео на якому зафіксоване місце катастрофи. Жодних офіційних повідомлень ще не було. Сьогодні у Хмельницькій області були заплановані військові навчання.

Пабліки Хмельниччини повідомляють, що у області сталася авіакатастрофа. Літак впав на поле на межі Шепетівського-Полонського району. У мережі публікують відео з ймовірного місця інциденту. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що міг розбитися винищувач МіГ-29.

Офіційних заяв поки не було.

Раніше Хмельницька ОВА повідомляла, що у Хмельницькій міській тергромаді заплановані військові навчання. "Сьогодні до 17:00 може бути гучно", – попереджали в ОВА

Нагадаємо, днем ​​раніше в США розбився легендарний стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress. Авіакрушення сталося одразу після зльоту. Інцидент стався на авіабазі Едвардс біля Лос-Анджелесу. Причини аварії невідомі.

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А в Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3, один із тих, що атакують Україну.