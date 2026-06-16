В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа: вероятно разбился МиГ-29, — соцсети (видео)

В соцсетях уже появилось видео, на котором запечатлено место катастрофы. Официальных сообщений пока не поступало. Сегодня в Хмельницкой области были запланированы военные учения.

В группах Хмельницкой области сообщают, что в регионе произошла авиакатастрофа. Самолет упал на поле на границе Шепетовского и Полонского районов. В сети публикуют видео с предполагаемого места происшествия. Журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что, возможно, разбился истребитель МиГ-29.

Официальных заявлений пока не было.

Ранее Хмельницкая областная государственная администрация сообщала, что в Хмельницкой городской территориальной общине запланированы военные учения. "Сегодня до 17:00 может быть шумно", — предупреждали в областной государственной администрации

Напомним, днем ранее в США разбился легендарный стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Авиакрушение произошло сразу после взлета. Инцидент произошел на авиабазе Эдвардс возле Лос-Анджелеса. Причины крушения неизвестны.

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А в России разбился бомбардировщик Ту-22М3 из числа тех, что атакуют Украину.