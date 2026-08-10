На Одещині під час бойового завдання загорівся винищувач МіГ-29: пілот зміг катапультуватися

Увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання на Одещині було втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися, після чого його евакуювали до медичного закладу.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України на своїй сторінці у Telegram, винищувач виконував завдання зі знищення повітряних цілей противника. Під час виконання бойової роботи сталася нештатна ситуація.

За попередніми даними, проблема виникла під час запуску авіаційної ракети. Після пуску літак загорівся, а льотчик втратив керування винищувачем. Він намагався врятувати МіГ-29, однак ситуація не дозволила продовжити політ. У результаті пілот був змушений катапультуватися. Зрештою, його евакуювали до меличного закладу.

Наразі фахівці встановлюють причини та обставини інциденту.

Публікація ПС ЗСУ у Telegram Фото: Скриншот

Крім того, анонімний український Telegram-канал "Південь" нібито опублікував фото моменту падіння літака. Варто зазначити, що у Повітряних силах його достовірність не підтверджували.

Відео дня

Ймовірний кадр падіння МіГ-29 Фото: Telegram

Нагадаємо, що у липні цього року Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про втрату винищувача F-16 під час виконання бойового завдання. У цьому випадку пілот також катапультувався та був доставлений до лікарні.

Крім того, Фокус писав, що у червні на Хмельниччині зазнав катастрофи винищувач Су-24М, який належав 7-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. Внаслідок падіння літака загинули обидва члени екіпажу — льотчик і штурман.