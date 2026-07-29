Україна втратила ще один F-16: нештатна ситуація, — ПС

Під час виконання бойового завдання Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач F-16, повідомило командування. За попередніми даними, сталась нештатна ситуація.

Пілот F-16 встиг катапультуватись, ідеться у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. Вказано, що інцидент відбувся на лінії фронту, коли винищувач намагався перехопити повітряну ціль ЗС РФ. На якому відтинку фронту відбувся інцидент та яку ціль перехоплював літак, інформації немає.

"За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися", — написало командування.

У Повітряних силах заявили, що після катапультування пілота відшукали та відправили у лікарню для огляду. Також наголошується, що цивільні не постраждалі, а руйнувань немає.

"На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці. Причини інциденту встановлюються", — ідеться у дописі ПС ЗСУ.

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F-16 України — Повітряні сили про втрату винищувача 29 липня Фото: Скриншот

F-16 України — авіакатастрофи під час війни РФ

Фокус писав про падіння F-16 під час війни в Україні. Одна з авіакатастроф сталась у травні 2025 року. Командування Повітряних сил повідомило про інцидент та заявило, що пілот також встиг катапультуватись. З'ясувалось, що пілот знищив три повітряних цілі та намагався знищити четверту, і тоді також сталась "нештатна ситуація". Подія сталась 16 травня о 3:30, під час масованого удару РФ.

Інший випадок стався у серпні 2025 року. Розслідування західних медіа озвучило версію щодо причин втрати F-16. У матеріалі видання The Washingnot Post ішлося про те, що можлива причина — це відсутність системи розпізнавання "свій-чужий" на ЗРК Patriot.

У квітні 2025 року стало відомо про загибель пілота 26-річного пілота Павла Іванова, який виконував бойове завдання на винищувачі F-16. Президент України присвоїв Іванову звання Героя України та розповів, що сталось. З'ясувалось, що росіяни вдарили по літаку трьома ракетами: ішлося або про роботу С-400, або ракету класу "повітря-повітря" Р-37.

Перша втрата F-16 сталась у серпні 2024 року під час масованої ракетно-дронової атаки РФ. На подію відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла, яка заявила, що літак міг потрапити під удар Patriot. Згодом стало відомо, що у тій авіакатастрофі загинув пілот Олександр Месь, який перед тим встиг збити три російських ракети.

Нагадуємо, у лютому 2025 року у мережі вперше показали винищувач F-16, озброєний ракетою AMRAAM серії С.