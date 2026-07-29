Украина потеряла еще один F-16: нештатная ситуация, — ВС

В ходе выполнения боевой задачи Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель F-16, сообщило командование. По предварительным данным, произошла нештатная ситуация.

Пилот F-16 успел катапультироваться, говорится в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Указано, что инцидент произошел на линии фронта, когда истребитель пытался перехватить воздушную цель ВС РФ. На каком участке фронта произошел инцидент и какую цель перехватывал самолет, информации нет.

"По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, пилот был вынужден катапультироваться", — сообщило командование.

В Военно-воздушных силах сообщили, что после катапультирования пилота его нашли и доставили в больницу для обследования. Также отмечается, что гражданские лица не пострадали, а разрушений нет.

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"На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители. Причины инцидента выясняются", — говорится в сообщении ВВС ВСУ.

F-16 Украины — Воздушные силы сообщили о потере истребителя 29 июля Фото: Скриншот

F-16 Украины — авиакатастрофы во время войны с РФ

Фокус писал о крушении F-16 во время войны в Украине. Одна из авиакатастроф произошла в мае 2025 года. Командование Воздушных сил сообщило об инциденте и заявило, что пилот также успел катапультироваться. Выяснилось, что пилот уничтожил три воздушные цели и пытался уничтожить четвертую, и тогда также произошла "нештатная ситуация". Инцидент произошел 16 мая в 3:30, во время массированного удара РФ.

Еще один случай произошел в августе 2025 года. Расследование западных СМИ выдвинуло версию о причинах потери F-16. В материале издания The Washington Post говорилось о том, что возможной причиной является отсутствие системы распознавания "свой-чужой" на ЗРК Patriot.

В апреле 2025 года стало известно о гибели 26-летнего пилота Павла Иванова, выполнявшего боевую задачу на истребителе F-16. Президент Украины присвоил Иванову звание Героя Украины и рассказал о том, что произошло. Выяснилось, что россияне поразили самолёт тремя ракетами: речь шла либо о применении С-400, либо о ракете класса "воздух-воздух" Р-37.

Первая потеря F-16 произошла в августе 2024 года во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ. На событие отреагировала народный депутат Марьяна Безуглая, заявившая, что самолёт мог попасть под удар системы Patriot. Позже стало известно, что в той авиакатастрофе погиб пилот Александр Месь, который перед этим успел сбить три российские ракеты.

Напоминаем, что в феврале 2025 года в сети впервые был показан истребитель F-16, вооруженный ракетой AMRAAM серии С.