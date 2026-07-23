В Польше заявили, что получили запрос от страны-члена НАТО на истребители МиГ-29, обещанные Украине

Украина может не получить истребители МиГ-29, о которых ведет переговоры с Польшей, поскольку Варшава получила запрос на эти самолеты от страны-союзника по НАТО.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский подтвердил получение такого предложения, однако отказался раскрыть, о какой именно стране НАТО идет речь. Об этом он заявил в эфире польского радио Radio ZET.

Несмотря на такой запрос, Залевский заверил собеседника, что в Польше приоритетом в отношении этого предложения по-прежнему остается Украина.

"Однако на данный момент главными являются наши переговоры с Украиной", — отметил он, имея в виду переговоры о поставках истребителей в обмен на технологии производства беспилотников, которые в настоящее время ведутся между Варшавой и Киевом.

СМИ предполагают, что страной НАТО, которая могла обратиться к Польше по поводу МиГ-29, является Болгария. По данным "Милитарного", дело в том, что именно Болгария и Польша — единственные две страны Североатлантического альянса, которые в настоящее время эксплуатируют эти истребители. В настоящее время Болгария уже приступила к замене советских самолетов на новые F-16V, но пока получила только первую партию.

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Кроме того, предположения относительно Болгарии возникли также из-за того, что ранее польские СМИ писали о такой возможности. Так, бывший министр обороны Польши Януш Онишкевич высказал такую точку зрения в комментарии изданию Onet.

Передача Украине польских МиГ-29: что известно

В конце июня издание Polsat News сообщило, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об отказе Варшавы передать Киеву свои МиГ-29. В качестве причины чиновник назвал нежелание Украины делиться технологиями производства беспилотников.

В начале июля издание Wirtualna Polska сообщило, что Польша списала свои старые истребители МиГ-29 вместо того, чтобы передать их Украине.

6 июля Косиняк-Камыш заявил, что Варшава и Киев возобновили переговоры об обмене польских МиГ-29 на украинские технологии беспилотников.