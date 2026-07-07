"Получили запрос из Киева": в Польше вновь выдвинули условие относительно предоставления Украине МиГ-29

В Польше заявили, что Варшава и Киев возобновили переговоры об обмене истребителей МиГ-29 на украинские технологии производства дронов. Однако Варшава вновь выдвинула условие.

После предыдущих сообщений о том, что Польша списала истребители вместо того, чтобы передать их Украине, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш назвал этот вопрос "еще не решенным". Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, 6 июля, пишет "Европейская правда".

По его словам, Варшава получила запрос из Киева, в котором украинская сторона заявила, что по-прежнему заинтересована в заключении соглашения. Это якобы произошло на прошлой неделе.

"Этот вопрос пока не решен. Мы получили запрос от украинской стороны, в котором отмечается, что она, как и прежде, заинтересована в этом", — заявил Косиняк-Камыш.

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Он добавил, что Киев представил свои предложения по передаче Варшаве украинских технологий производства беспилотников в течение следующих двух лет. Однако чиновник подчеркнул, что речь должна идти именно об обмене, поскольку Польша в то же время заботится об укреплении собственных границ на восточном фланге НАТО.

"Поэтому такая возможность обмена вполне реальна, но это должен быть именно обмен, а не просто односторонняя передача со стороны Польши", — пояснил он.

Польша отказывалась передать Украине свои истребители

Стоит напомнить, что в конце июня министр обороны Польши заявил Polsat News, что Варшава не станет передавать свои истребители МиГ-29, которые должны были поступить в украинскую армию в соответствии с предыдущими договоренностями. Он утверждал, что причиной якобы является отказ Киева делиться своими технологиями в области беспилотников.

В начале июля Косиняк-Камыш заявил изданию Wirtualna Polska, что Польша будет постепенно списать свои истребители МиГ-29, которые должны были быть переданы Украине. Он отметил, что Киев не соблюдает соглашение, на которое ранее дал согласие.

Напомним, 6 июня глава канцелярии президента Польши Кароль Навроцкий был внесен в базу "Миротворец".