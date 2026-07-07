"Отримали запит від Києва": у Польщі знову висунули умову щодо надання Україні МіГ-29

У Польщі заявили, що Варшава та Київ відновили переговори щодо обміну винищувачів МіГ-29 на українські технології виробництва дронів. Проте Варшава знову висунула умову.

Після попередніх повідомлень про те, що Польща спише винищувачі замість того, аби надати їх Україні, міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш назвав питання "ще не з'ясованим". Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 6 липня, пише "Європейська правда".

За його словами, Варшава отримала запит від Києва, в якому українська сторона висловилася про те, що залишається зацікавленою в угоді. Це нібито сталося минулого тижня.

"Це питання ще не вирішене. Ми отримали запит від української сторони, в якому зазначається, що вона, як і раніше, зацікавлена в цьому", — заявив Косіняк-Камиш.

Відео дня

Він додав, що Київ представив власні пропозиції щодо передання Варшаві українських технологій виробництва безпілотників упродовж наступних двох років. Проте посадовець наголосив, що це має бути саме обмін, оскільки Польща водночас дбає про зміцнення власних кордонів на східному фланзі НАТО.

"Тож така можливість обміну є реалістичною, але це має бути саме обмін, а не просто одностороння передача з боку Польщі", — пояснив він.

Польща відмовлялася передати Україні свої винищувачі

Варто нагадати, що наприкінці червня міністр оборони Польщі заявив Polsat News про те, що Варшава не стане передавати свої винищувачі МіГ-29, які мали б надійти українському війську відповідно до попередніх домовленостей. Він стверджував, що причиною є нібито відмова Києва ділитися своїми технологіями дронів.

На початку липня Косіняк-Камиш заявляв Wirtualna Polska, що Польща буде поступово списувати свої винищувачі МіГ-29, які мали надійти Україні. Він казав, що Київ не дотримується угоди, на яку погодився раніше.

Нагадаємо, 6 червня главу канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького внесли до бази "Миротворець".