"Київ не виконує угоду": Польща спише винищувачі МіГ-29, які мала передати Україні

Міністерство оборони Польщі прийняло рішення щодо долі винищувачів МіГ-29, які мали бути передані Україні в обмін на технології безпілотників. Там вирішили не давати їх українцям, а натомість поступово виводити зі служби.

Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поклав провину щодо зриву угоди на Київ, звинувативши у недотриманні домовленостей. Про це пише видання Wirtualna Polska.

Польща звинувачує Україну у недотриманні угоди

Наприкінці 2025 року Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил Польщі оголосили про заплановане надання Україні частини власних винищувачів МіГ-29, що перебували на озброєнні польської армії з 1989 року. У Польщі їх поступово замінюють на нові літаки, проте вони досі справні і беруть участь у виконанні завдань.

Косіняк-Камиш заявив, що Україна спершу погодилася на обмін і мала надати Польщі технології виробництва дронів, а натомість би отримала винищувачі МіГ-29. Однак Київ згодом нібито відмовився дотримуватися цієї угоди.

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"Ми представили Україні чітку пропозицію щодо дронів та технологій. Спочатку в цьому питанні була згода. Сьогодні Україна не виконує цю угоду. Ми готові до подальших переговорів", — заявив польський посадовець.

Він припускає, що причиною відмови Києва є нібито політичне підґрунтя, а сама ситуація зумовлена зокрема останніми суперечками на історичному тлі.

Куди Польща подіне свої МіГ-29?

Наразі у згаданих винищувачів вже добігає термін їх експлуатації. Тож у Варшаві постало питання про те, якою буде їхня подальша доля.

"У зв’язку з тим, що вони досягають граничних експлуатаційних ресурсів, а також через відсутність перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Республіки Польща, вони будуть циклічно виводитися зі служби в польських Збройних силах", — пише видання.

Оскільки літаки поступово зношуються, а модернізувати їх ніхто не планує, то їх поступово будуть виводити з експлуатації. Однак у Міністерстві оборони не розкривають терміни списання винищувачів, оскільки кажуть, що це не для публічного розголошення.

Нагадаємо, наприкінці червня Косіняк-Камиш заявляв в інтерв'ю Polsat News, що Польща відмовила Україні у винищувачах через відмову Києва ділитися технологіями БпЛА.

2 липня видання Rzeczpospolita повідомляло, що у Навроцького назвали західні регіони України "Східною Малопольщею".