Министерство обороны Польши приняло решение о судьбе истребителей МиГ-29, которые должны были быть переданы Украине в обмен на технологии беспилотников. Там решили не передавать их украинцам, а вместо этого постепенно выводить из эксплуатации.

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возложил вину за срыв соглашения на Киев, обвинив его в несоблюдении договоренностей. Об этом пишет издание Wirtualna Polska.

Польша обвиняет Украину в несоблюдении соглашения

В конце 2025 года Министерство обороны и Генеральный штаб Вооружённых сил Польши объявили о планируемой передаче Украине части собственных истребителей МиГ-29, находившихся на вооружении польской армии с 1989 года. В Польше их постепенно заменяют на новые самолеты, однако они до сих пор находятся в исправном состоянии и участвуют в выполнении задач.

Косиняк-Камыш заявил, что Украина сначала согласилась на обмен и должна была предоставить Польше технологии производства дронов, а взамен получила бы истребители МиГ-29. Однако Киев впоследствии якобы отказался соблюдать это соглашение.

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"Мы представили Украине четкое предложение по дронам и технологиям. Изначально по этому вопросу было достигнуто согласие. Сегодня Украина не выполняет это соглашение. Мы готовы к дальнейшим переговорам", — заявил польский чиновник.

Он предполагает, что причиной отказа Киева является якобы политическая подоплека, а сама ситуация обусловлена, в частности, недавними спорами на историческом фоне.

Куда Польша направит свои МиГ-29?

В настоящее время срок эксплуатации упомянутых истребителей подходит к концу. Поэтому в Варшаве встал вопрос о том, какова будет их дальнейшая судьба.

"В связи с тем, что они достигают предельных эксплуатационных ресурсов, а также из-за отсутствия перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Республики Польша, они будут циклически выводиться из эксплуатации в польских Вооружённых силах", — пишет издание.

Поскольку самолеты постепенно изнашиваются, а модернизировать их никто не планирует, их будут постепенно выводить из эксплуатации. Однако в Министерстве обороны не раскрывают сроки списания истребителей, поскольку заявляют, что эта информация не предназначена для публичного разглашения.

Напомним, в конце июня Косиняк-Камыш заявил в интервью Polsat News, что Польша отказала Украине в поставке истребителей из-за нежелания Киева делиться технологиями БПЛА.

2 июля издание "Rzeczpospolita" сообщило, что у Навроцкого западные регионы Украины назвали "Восточной Малопольшей".