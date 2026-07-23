У Польщі заявили, що отримали запит від країни НАТО на винищувачі МіГ-29, обіцяні Україні

Україна може не отримати винищувачі МіГ-29, про які домовляється з Польщею, оскільки Варшава отримала запит від країни-союзниці НАТО на ці літаки.

Заступник міністра оборони Польща Павел Залевський підтвердив отримання такої пропозиції, однак відмовився розкривати, про яку саме країну НАТО йдеться. Про це він заявив в етері польського радіо Radio ZET.

Попри такий запит, Залевський запевнив співрозмовника, що у Польщі пріоритетною щодо цієї пропозиції залишається Україна.

"Однак головними наразі є наші переговори з Україною", — зазначив він, маючи на увазі домовленості щодо винищувачів в обмін на технології виробництва безпілотників, які наразі тривають між Варшавою та Києвом.

ЗМІ припускають, що країна НАТО, яка могла звернутися до Польщі щодо МіГ-29, це Болгарія. За даними "Мілітарного", річ у тому, що саме Болгарія та Польща — це єдині дві країни Північноатлантичного альянсу, які наразі експлуатують ці винищувачі. Зараз Болгарія вже почала заміну радянських літаків на нові F-16V, але наразі отримала тільки першу партію.

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Окрім того, припущення щодо Болгарії виникли також через те, що раніше польські ЗМІ писали про таку можливість. Так, колишній міністр оборони Польщі Януш Онишкевич висловлював таку думку у коментарі виданню Onet.

Передача Україні польських МіГ-29: що відомо

Наприкінці червня видання Polsat News писало, що міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про відмову Варшави передавати Києву свої МіГ-29. Причиною посадовець назвав небажання України ділитися технологіями виробництва безпілотників.

На початку липня медіа Wirtualna Polska повідомляло, що Польща спише свої старі винищувачі МіГ-29 замість того, щоб передати Україні.

6 липня Косіняк-Камиш заявив, що Варшава та Київ відновили переговори щодо обміну польських МіГ-29 на українські технології дронів.