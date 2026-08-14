Площею в 40 тисяч футбольних полів: в Ормузькій протоці стався масштабний розлив нафти

Супутники зафіксували велику нафтову пляму, що винесло на іранський острів Кешм.

На думку аналітиків, вона утворилася внаслідок удару по балкеру Minoan Pioneer в Ормузькій протоці, повідомляє BBC.

Проаналізувавши супутникові знімки Sentinel-2 місії Copernicus, аналітики BBC Verify зазначають, що знімки, зроблені 10 серпня, показують нафтову пляму, яка простягається на площі понад 300 кв. км, що дорівнює площі більш ніж 40 000 футбольних полів.

Фото: ВВС

Як зазначає Джон Амос, генеральний директор Skytruth, спеціалізованої групи з супутникового моніторингу навколишнього середовища, цю пляму класифікують як велику. Аналізуючи її розмір, він припускає, що у воду потрапило значно більше ніж 380 000 літрів нафти, про які йшлося раніше.

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У інтерв’ю Reuters експерт зазначає наявність ще однієї нафтової плями. Її джерелом може бути танкер Caroline Bezengi, що сів на мілину. Балкер почав протікати, виливаючи російську нафту в охоронювану морську зону та утворивши величезну нафтову пляму, площа якої, за деякими оцінками, становить 2000 квадратних кілометрів.

Розлив на другому судні жодним чином не пов’язаний із війною в Ірані.

Хоча масштаби збитків для морського життя все ще оцінюються, доктор Кейван Хоссейні, експерт з енергетики та навколишнього середовища з Університету Саутгемптона, назвав місце забруднення "дуже тривожним".

Вчений розповів, що на острові Кешм розташовані "чутливі прибережні та морські середовища існування, зокрема мангрові ліси, місця гніздування черепах та важливі рибальські угіддя":

"Це означає, що розлив нафти може мати особливо серйозні наслідки для дикої природи, екосистем та місцевих громад".

Розлив нафти в Ормузькій протоці: хронологія

Суховантаж (балкер) Minoan Pioneer (під прапором Ліберії, IMO 9471630) зазнав удару невідомого снаряда в районі Ормузької протоки 3 серпня 2026 року. В результаті удару в машинному відділенні стався збій у системі живлення та спалахнула пожежа в житловій зоні, а один із членів екіпажу (третій інженер) зник безвісти.

Того ж дня компанія Vanguard, що займається забезпеченням безпеки судноплавства, повідомила, що балкер Minoan Pioneer під ліберійським прапором був уражений снарядом поблизу Оману. Супутникові знімки від 5 серпня показали, що судно досі горить. Поруч із ним утворилася нафтова пляма площею приблизно 10 кв. км.

Через два дні супутникові знімки показали, що пляма збільшилася вдвічі й поширювалася на північний захід через протоку в бік острова Кешм.

Станом на 10 серпня на підтверджених відеозаписах було видно велику кількість нафти, що винесло на береги острова Кешм, а також операцію з очищення, яка тривала.

Іранські чиновники запевняли, що джерело забруднення розслідується, а представник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що ним є "іноземне балкерне судно".

Також Тегеран запевняв, що розлив практично ліквідовано, хоча моніторинг супутникових знімків цього не підтверджує.

Іран не визнає своєї причетності до ударів по судні, хоча галузеві аналітики стверджують, що, ймовірно, саме він стоїть за атакою на Minoan Pioneer.

"Кілька суден зазнали нападу з боку іранців у тому самому місці, коли вони прямували оманським маршрутом", — повідомив BBC Самір Мадані, співзасновник компанії TankerTrackers.com, що займається морською розвідкою.

Нагадаємо, що Іран уперше застосував морський дрон для удару по танкеру.

Також повідомлялося, що відпочинок росіян у Криму зіпсувала велика нафтова пляма.