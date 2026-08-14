Площадью в 40 тысяч футбольных полей: в Ормузском проливе произошел масштабный разлив нефти

Крупное нефтяное пятно, выброшенное на иранский остров Кешм, зафиксировали спутники.

По мнению аналитиков, оно образовалось в результате удара по судну Minoan Pioneer в Ормузском проливе, сообщает BBC.

Проанализировав спутниковые снимки Sentinel-2 миссии Copernicus, аналитики BBC Verify отмечают, что сделанные 10 августа кадры показывают нефтяное пятно, видимое на площади более 300 кв. км, что равно площади более чем 40 000 футбольных полей.

Фото: ВВС

Как отмечает Джон Амос, генеральный директор Skytruth, специализированной группы по спутниковому мониторингу окружающей среды, это пятно классифицируется как крупное. Анализируя размер пятна, он предполагает, что в воду попало куда больше 380 000 литров нефти, о которых говорилось ранее.

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Эксперт в интервью Reuters констатирует наличие еще одного нефтяного пятна. Его источником может быть танкер Caroline Bezengi, севший на мель. Балкер начал протекать, выбрасывая российскую нефть в охраняемую морскую зону и образовав огромное нефтяное пятно, площадь которого, по некоторым оценкам, составляет 2000 квадратных километров.

Разлив на втором судне с войной в Иране никак не связан.

Хотя масштабы ущерба для морской жизни все еще оцениваются, доктор Кейван Хоссейни, эксперт по энергетике и окружающей среде из Университета Саутгемптона, назвал место загрязнения "очень тревожным".

Ученый рассказал, что на острове Кешм расположены "чувствительные прибрежные и морские местообитания, включая мангровые леса, места гнездования черепах и важные рыболовные угодья":

"Это означает, что разлив нефти может иметь особенно серьезные последствия для дикой природы, экосистем и местных сообществ".

Разлив нефти в Ормузском проливе: хронология

Сухогруз (балкер) Minoan Pioneer (под флагом Либерии, IMO 9471630) подвергся нападению неизвестного снаряда в районе Ормузского пролива 3 августа. В результате удара в машинном отделении произошел сбой питания и вспыхнул пожар в жилой зоне, а один из членов экипажа (третий инженер) пропал без вести.

В тот же день компания Vanguard, занимающаяся обеспечением безопасности судоходства, сообщила, что балкер Minoan Pioneer под либерийским флагом был поражен снарядом вблизи Омана. Спутниковые снимки от 5 августа показали, что судно все еще горит. Рядом с ним образовалось нефтяное пятно площадью примерно 10 кв. км.

Два дня спустя спутниковые снимки показали, что пятно увеличилось вдвое и распространялось на северо-запад через пролив в сторону Кешма.

К 10 августа подтвержденные видеозаписи показывали большое количество нефти, выброшенной на берега острова Кешм, а также продолжающуюся операцию по очистке.

Иранские чиновники уверяли, что источник загрязнения расследуется, а представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи сказал, что таковым является "иностранное балкерное судно".

Также Тегеран уверял, что разлив практически ликвидировали, хотя мониторинг спутниковых снимков этого не подтверждает.

Иран не признает своей причастности к ударам по судну, хотя отраслевые аналитики говорят, что, вероятно, именно он стоит за атакой на Minoan Pioneer

"Несколько судов были атакованы иранцами в том же самом месте, когда суда использовали оманский маршрут", — сказал ВВС Самир Мадани, соучредитель компании TankerTrackers.com, занимающейся морской разведкой.

Напомним, Иран впервые использовал морской дрон для удара по танкеру.

Также сообщалось, что отдых россиян в Крыму разрушило большое нефтяное пятно.