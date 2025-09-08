Приезжают и уезжают обратно: отдых россиян в Крыму разрушило большое нефтяное пятно, — СМИ

Россияне традиционно приезжают во временно оккупированный Крым с планами провести отпуск в бархатный сезон, но в этом году отдых им приходится отменять. Некоторые отказываются от бронирования в отелях, а кто-то приезжает и сразу спешно пакует чемоданы домой.

Бархатный сезон в Крыму россиянам оборвало большое нефтяное пятно общей площадью 50 квадратных километров, которое надвигается к берегам оккупированного полуострова. Об этом пишет издание OBOZ.UA.

Подобная ситуация уже сложилась в российской Анапе, где из-за выбросов мазута туристический сезон так и не начался. Россияне находят птиц, измазанных нефтью, а на пляжах снова появляются сетки для вылавливания загрязняющего вещества из моря.

Экологическое бедствие: почему россияне покидают Крым

Выброс мазута в Анапе Фото: Соцсети

Эксперты Dreenpeace в комментарии для медиа "Крым. Реалии" 6 сентября рассказали, что выбросы нефти в море произошли 29 августа во время загрузки нефтепродуктов в Новороссийск на турецкий танкер T.Semahat.

Общая площадь нефтяного пятна достигла около 50 квадратных километров, тогда как вес составляет около 10 тонн, выяснили эксперты. Всего за несколько дней гигантское нефтяное пятно прошло путь от Новороссийска вдоль побережья Анапы, а оттуда достигло района Керченского пролива. Нефтяных пятен таких объемов в Черном море давно не фиксировали, говорят специалисты.

Российские власти вместо этого поспешили 30 августа, на следующий день после аварии, заверить жителей и отдыхающих, что все "под контролем" и что ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в море удалось якобы быстро ликвидировать, хотя потом и уточнили, что якобы осуществляют экологические замеры и наблюдения. Слова чиновников передавали росСМИ.

Один из представителей туристического бизнеса в Крыму рассказал в комментарии OBOZ.UA, что россияне, опасаясь пострадать от экологического бедствия, бегут с полуострова.

"Те, кто приехали на машинах, уже убегают отсюда, потому что пару дней и купаться будут в нефти", — признался он.

Но не все россияне приезжают в Крым на собственных автомобилях. Некоторым придется ждать до конца отдыха, поскольку значительная часть привязана к железнодорожным билетам, а некоторые — к льготным путевкам в местные санатории.

