Огромное нефтяное пятно движется к оккупированному Крыму после аварии в Новороссийске

Разлив нефти случился еще 29 августа при погрузке нефти на танкер T. Semahat под турецким флагом. И росСМИ сообщали о "инциденте" и скромном размере пятна, которое оказалось в разы больше.

Нефть разлилась, когда танкер заправляли через шланги выносного причального устройства Каспийского трубопроводного консорциума. РосСМИ сообщали о пятне 400 на 100 м, но спутниковые снимки показывают, что размер нефтяного пятна куда больше – около 300 км. кв., сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Нефтяное пятно огромно и движется к оккупированному Крыму Фото: Крымский ветер

Ранее, по спутниковым измерениям за 30 августа сообщалось, что площадь составляла около 75 кв.км. 29 августа - около 40 кв.км.

"По текущим снимкам площадь пятна уже составляет 350 кв.км, в моей практике такого обширного пленочного загрязнения в море не наблюдалось. При этом пленка остается достаточно толстой для такого типа нефтепродуктов. Это означает, что в настоящее время пятно состоит из не менее 10 тонн нефтепродуктов, оно локализуется западнее Анапы, возможен небольшой выброс на берег севернее Анапы. Пятно движется в сторону Крыма, но пока проходит южнее Керченского пролива", — рассказал специалист по спутниковому мониторингу Сергей Станичный.

Российские власти приуменьшили размеры нефтяного пятна Фото: Соцсети

Распространение пятна в северо-западном направлении происходит из-за сильного ветра и волнения на море.

При этом российские власти оптимистично заявляли, что в море попало около 30 кубометров нефти и "разлив в акватории морского порта Новороссийск, произошедший во время погрузки танкера T. Semahat, оперативно локализован, угрозы распространения нет".

Танкер T.Semahat под турецким флагом Фото: Соцсети

Известно, что танкер T.Semahat под турецким флагом пришел из порта Керфез. На его борту 24 человека. После "внештатной ситуации" оказалось, что причальное устройство по погрузке нефти выведено из строя.

Напомним, в Керченском проливе 15 декабря 2024 года во время шторма разбился речной танкер "Волгонефть-212". В море оказались тонны мазута. Владельца компании оштрафовали на 215 долларов.

Также оказалось, что плачевной ситуацией на пляжах Краснодарского края, только волонтеры занимались проблемой мазута.