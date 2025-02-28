Авария в Керченском проливе: владельца танкера с мазутом суд в РФ оштрафовал на $215

Компания "Кама Шиппинг", которая эксплуатирует танкеры "Волгонефть", была оштрафована в российском суде за нарушение морских регламентов. Представитель ответчика вину компании не признал.

Related video

Суд в Краснодаре признал компанию "Кама Шиппинг" виновной в несоблюдении документов, регламентирующих сроки навигации, что могло стать причиной крушения танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ".

Как пояснила прокуратура, компания эксплуатировала суда смешанного типа с нарушениями. Ведомство отметило, что суда, допускающиеся к хождению в реках и морях, имеют ограниченный сезон плавания. В частности танкер "Волгонефть-212" может находиться в акватории рек круглый год, а в море — лишь до 30 ноября. В то же время судно продолжали эксплуатировать в Азовском и Черном морях вопреки срокам.

Представитель ответчика вину компании не признал, пояснив, что пребывание танкера в море за пределами сроков навигации связано со сбоем графика работы судна-накопителя. По словам представителя "Кама Шиппинг", 18 ноября танкер встал на якорь вблизи порта Кавказ, а лишь 3 декабря капитан порта поставил "Волгонефть-212" в очередь на выгрузку. При этом процесс затягивался из-за скопления судов.

Важно

Без купания в море и рыбы на ужин: как российский мазут поставил под угрозу побережье Одесской области

Танкер не имел возможности уйти из акватории моря, так как разрешение на переход к речному порту вне сроков навигации могло быть получено только после выгрузки мазута.

"Когда начался шторм, капитан судна просил дать убежище, но все безопасные места были заняты", — пояснил в суде представитель "Кама Шиппинг".

В итоге, как сообщается, компании-эксплуатанту танкера назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, то есть около 215 долларов.

Напомним, росСМИ провели расследование и выяснили, как речные танкеры РФ оказались в Черном море и что привело к разливу мазута.

Позднее стало известно о ситуации на пляжах Краснодарского края, на которых проблемой мазута занимаются только волонтеры.