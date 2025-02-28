Аварія в Керченській протоці: власника танкера з мазутом суд у РФ оштрафував на $215

Компанія "Кама Шиппінг", яка експлуатує танкери "Волгонефть", була оштрафована в російському суді за порушення морських регламентів. Представник відповідача провину компанії не визнав.

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Суд у Краснодарі визнав компанію "Кама Шиппінг" винною в недотриманні документів, які регламентують строки навігації, що могло стати причиною аварії танкера "Волгонефть-212" у Керченській протоці 15 грудня 2024 року. Про це пише російське видання "КоммерсантЪ".

Як пояснила прокуратура, компанія експлуатувала судна змішаного типу з порушеннями. Відомство зазначило, що судна, які допускаються до ходіння в річках і морях, мають обмежений сезон плавання. Зокрема танкер "Волгонефть-212" може перебувати в акваторії річок цілий рік, а в морі — лише до 30 листопада. Водночас судно продовжували експлуатувати в Азовському та Чорному морях всупереч строкам.

Представник відповідача провину компанії не визнав, пояснивши, що перебування танкера в морі за межами термінів навігації пов'язане зі збоєм графіка роботи судна-накопичувача. За словами представника "Кама Шиппінг", 18 листопада танкер став на якір поблизу порту Кавказ, а лише 3 грудня капітан порту поставив "Волгонефть-212" у чергу на вивантаження. При цьому процес затягувався через скупчення суден.

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Танкер не мав можливості піти з акваторії моря, оскільки дозвіл на перехід до річкового порту поза термінами навігації могло бути отримано тільки після вивантаження мазуту.

"Коли почався шторм, капітан судна просив дати прихисток, але всі безпечні місця були зайняті", — пояснив у суді представник "Кама Шиппінг".

У підсумку, як повідомляється, компанії-експлуатанту танкера призначили штраф у розмірі 30 тисяч рублів, тобто близько 215 доларів.

Нагадаємо, росЗМІ провели розслідування і з'ясували, як річкові танкери РФ опинилися в Чорному морі і що призвело до розливу мазуту.

Пізніше стало відомо про ситуацію на пляжах Краснодарського краю, на яких проблемою мазуту займаються тільки волонтери.