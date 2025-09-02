Величезна нафтова пляма рухається до окупованого Криму після аварії в Новоросійську

Розлив нафти стався ще 29 серпня під час навантаження нафти на танкер T. Semahat під турецьким прапором. І росЗМІ повідомляли про "інцидент" і скромний розмір плями, яка виявилася в рази більшою.

Related video

Нафта розлилася, коли танкер заправляли через шланги виносного причального пристрою Каспійського трубопровідного консорціуму. РосЗМІ повідомляли про пляму 400 на 100 м, але супутникові знімки свідчать, що розмір нафтової плями значно більший — близько 300 км. кв., повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Нафтова пляма величезна і рухається до окупованого Криму Фото: Крымский ветер

Раніше, за супутниковими вимірами за 30 серпня повідомлялося, що площа становила близько 75 кв.км. 29 серпня — близько 40 кв.км.

"За поточними знімками площа плями вже становить 350 кв.км, у моїй практиці такого великого плівкового забруднення в морі не спостерігалося. При цьому плівка залишається досить товстою для такого типу нафтопродуктів. Це означає, що наразі пляма складається з щонайменше 10 тонн нафтопродуктів, вона локалізується на захід від Анапи, можливий невеликий викид на берег на північ від Анапи. Пляма рухається в бік Криму, але поки що проходить південніше Керченської протоки", — розповів фахівець із супутникового моніторингу Сергій Станичний.

Російська влада применшила розміри нафтової плями Фото: Соцсети

Поширення плями в північно-західному напрямку відбувається через сильний вітер і хвилювання на морі.

При цьому російська влада оптимістично заявляла, що в море потрапило близько 30 кубометрів нафти і "розлив в акваторії морського порту Новоросійськ, що стався під час навантаження танкера T. Semahat, оперативно локалізовано, загрози поширення немає".

Танкер T.Semahat під турецьким прапором Фото: Соцсети

Відомо, що танкер T.Semahat під турецьким прапором прийшов із порту Керфез. На його борту 24 людини. Після "позаштатної ситуації" виявилося, що причальний пристрій із навантаження нафти виведено з ладу.

Нагадаємо, у Керченській протоці 15 грудня 2024 року під час шторму розбився річковий танкер "Волгонефть-212". У морі опинилися тонни мазуту. Власника компанії оштрафували на 215 доларів.

Також виявилося, що плачевною ситуацією на пляжах Краснодарського краю, тільки волонтери займалися проблемою мазуту.