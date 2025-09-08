Приїжджають і їдуть назад: відпочинок росіян у Криму зруйнувала велика нафтова пляма, — ЗМІ

Росіяни традиційно приїжджають у тимчасово окупований Крим з планами провести відпустку в оксамитовий сезон, але цьогоріч відпочинок їм доводиться скасовувати. Дехто відмовляється від бронювань у готелях, а хтось приїжджає та одразу спішно пакує валізи додому.

Related video

Оксамитовий сезон у Криму росіянам обірвала велика нафтова пляма загальною площею 50 квадратних кілометрів, яка насувається до берегів окупованого півострова. Про це пише видання OBOZ.UA.

Подібна ситуація вже склалася у російській Анапі, де через викиди мазуту туристичний сезон так і не почався. Росіяни знаходять птахів, вимазаних нафтою, а на пляжах знову з'являються сітки для виловлювання забруднювальної речовини з моря.

Екологічне лихо: чому росіяни покидають Крим

Викид мазуту в Анапі Фото: Соцмережi

Експерти Dreenpeace у коментарі для медіа "Крим. Реалії" 6 вересня розповіли, що викиди нафти у море трапилися 29 серпня під час завантаження нафтопродуктів у Новоросійськ на турецький танкер T.Semahat.

Загальна площа нафтової плями сягнула близько 50 квадратних кілометрів, тоді як вага складає близько 10 тонн, з'ясували експерти. Лише за кілька днів гігантська нафтова пляма пройшла шлях від Новоросійська вздовж узбережжя Анапи, а звідти досягнула району Керченської протоки. Нафтових плям таких обсягів у Чорному морі давно не фіксували, кажуть фахівці.

Російська влада натомість поспішила 30 серпня, наступного дня після аварії, запевнити мешканців та відпочивальників, що все "під контролем" і що ліквідацію наслідків розливу нафтопродуктів у море вдалося нібито швидко ліквідувати, хоч потім і уточнили, що нібито здійснюють екологічні заміри та спостереження. Слова чиновників передавали росЗМІ.

Один із представників туристичного бізнесу у Криму розповів у коментарі OBOZ.UA, що росіяни, побоюючись постраждати від екологічного лиха, втікають з півострова.

"Ті, хто приїхали на машинах, уже тікають звідси, бо пару днів і купатися будуть у нафті", — зізнався він.

Але не всі росіяни приїжджають у Крим на власних автомобілях. Декому доведеться чекати до кінця відпочинку, оскільки значна частина прив'язана до залізничних квитків, а дехто — до пільгових путівок у місцеві санаторії.

Нагадаємо, 2 вересня партизани руху "АТЕШ" показали, як військова техніка Чорноморського флоту гниє під Севастополем.

Також у серпні Фокус з'ясовував, як атаки ССО на Крим змінили військову карту півострова.