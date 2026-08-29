"Сірий кардинал" міністра оборони США: Піт Хегсет вирішив балотуватися в президенти через дружину, — ЗМІ

Дженніфер Раучет — третя дружина міністра Піта Хегсета, який нещодавно перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни і тепер, схоже, має намір стати президентом США або, принаймні, спробувати це зробити.

46-річний Піт Хегсет і 49-річна Дженніфер вважають, що деякі риси міністра оборони США збігаються з рисами президента Дональда Трампа і, отже, можуть стати перевагою у президентській кампанії 2028 року. Видання Daily Beast зазначає, що Дженніфер відіграє надзвичайно важливу роль у роботі свого чоловіка. 20 нинішніх і колишніх чиновників адміністрації та джерела, близькі до неї, повідомили, що вона є його найвпливовішим радником.

Піт Хегсет завжди каже, що дружина дає йому слушні поради

Дженніфер не тільки була присутня на зустрічах із журналістами та готувала Піта до виступів, але, як повідомляється, також проводила співбесіди з кандидатами на посади в Міністерстві оборони та пропонувала ідеї для відеороликів відомства.

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Дженніфер Раучет, дружина міністра оборони США Піта Хегсета, часто з’являлася в Пентагоні на тлі побоювань щодо схильності Піта до алкоголю. Залежність колишнього ведучого Fox News від алкоголю ледь не зірвала його затвердження на посаді, як і його заява в листопаді 2024 року про те, що жінки не повинні обіймати бойові посади в армії.

Дженніфер — третя дружина Піта Хегсета. Їхній роман розпочався у 2016 році, коли вони обоє були одружені та працювали на Fox News. Дженніфер була виконавчою продюсеркою на цьому телеканалі, а Піт — співведучим програми "Fox and Friends". Вони розлучилися зі своїми подружжями у 2017 році й одружилися у 2019 році.

Сам Хегсет пов'язує позитивні зміни у своєму житті з "двома J": Дженніфер та Ісусом.

"Моя Дженні, моя дружина, Дженніфер, змінила моє життя, врятувала мене — у цьому немає жодних сумнівів. І без цих двох Джей я б зараз тут не сидів", — сказав він колишній ведучій Fox News Мегін Келлі в інтерв’ю у грудні 2024 року.

Якщо Хегсет справді має намір балотуватися на посаду президента США, то йому доведеться докласти чимало зусиль.

Окрім ударів по ймовірних наркокартелях у Карибському морі, які дехто кваліфікує як військові злочини, війна в Ірані досі не закінчилася. Вона триває вже сьомий місяць, хоча Трамп заявляв, що США воюватимуть лише кілька тижнів. Минулого місяця Хегсет оцінив її вартість у 37,5 мільярда доларів, а потім звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 70 мільярдів доларів.

Піт Хегсет був військовим і хоче стати президентом Фото: Instagram Pete Hegseth

На сьогодні у війні з Іраном загинули 18 американських військовослужбовців.

У відповідь на запит про коментар представник Пентагону Шон Парнелл заявив: "Хегсет не балотується на посаду президента, і його головний пріоритет — керівництво Міністерством оборони. Усі інші припущення — нісенітниця".

Прес-секретар Білого дому Анна Келлі не стала безпосередньо коментувати можливу президентську кампанію Хегсета.

"Після того як Пентагон під керівництвом Джо Байдена надав пріоритет принципам різноманітності, рівності та інклюзивності, президент Трамп і міністр оборони Хегсет швидко змінили курс і відновили Міністерство оборони, яке зосереджується на боєготовності, бойовій ефективності та підтримці наших військовослужбовців", — заявила вона, зазначивши, що міністр Хегсет "виконує неймовірну роботу, керуючи Пентагоном, і його результати говорять самі за себе".

Однак, як заявив один із прихильників Трампа, який має тісні зв’язки з Білим домом: "MAGA справді любить Хегсета, бо їм подобається його манера поведінки. Але треба вміти досягати результатів. Якщо хочеш стати міністром оборони, треба вигравати війни".

Нагадаємо, що видання "Фокус" повідомляло, що президентський термін Дональда Трампа незабаром закінчиться, а тому республіканцям слід підібрати своїх кандидатів. Піт Хегсет цілком може стати одним із них.

Також стало відомо, що Москва і Вашингтон нібито "домовилися" щодо припинення війни РФ в Україні, але глава МЗС РФ Лавров висловив жаль, що домовленості не були реалізовані.