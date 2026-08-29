Серый кардинал министра обороны США: Пит Хегсет решил баллотироваться в президенты из-за жены, — СМИ

Дженнифер Раучет – третья жена министра Пита Хегсета, который недавно переименовал Министерство обороны в Министерство войны и теперь, похоже, собирается стать президентом США, или по крайней мере попытаться.

46-летний Пит Хегсет и 49-летняя Дженнифер считают, что некоторые черты министра обороны США совпадают с чертами президента Дональда Трампа и, следовательно, могут стать преимуществом в президентской кампании 2028 года. Издание Daily Beast отмечает, что Дженнифер играет необычайно важную роль в работе своего мужа. 20 нынешних и бывших чиновников администрации и источники, близкие к ней, сообщили, что она является его самым влиятельным советником.

Пит Хегсет всегда говорит, что жена дает ему дельные советы

Дженнифер не только присутствовала на встречах с журналистами и готовила Пита к выступлениям, но, как сообщается, также проводила собеседования с кандидатами на должности в Министерстве обороны и предлагала идеи для видеороликов ведомства.

Відео дня

Дженнифер Раучет, жена министра обороны США Пита Хегсета, часто появлялась в Пентагоне на фоне опасений по поводу пристрастия Пита к алкоголю. Зависимость бывшего ведущего Fox News к алкоголю едва не сорвало его утверждение в должности, как и его заявление в ноябре 2024 года о том, что женщины не должны занимать боевые должности в армии.

Дженнифер — третья жена Пита Хегсета. Их роман начался в 2016 году, когда они оба были женаты, и работали на Fox News. Дженнифер была исполнительным продюсером на этом телеканале, а Пит — соведущим программы Fox and Friends . Они развелись со своими супругами в 2017 году и поженились в 2019 году.

Сам Хегсет приписывает позитивные изменения в своей жизни "двум J": Дженнифер и Иисусу.

"Моя Дженни, моя жена, Дженнифер, изменила мою жизнь, спасла меня, в этом нет никаких сомнений. И без этих двух Джей я бы сейчас здесь не сидел", — сказал он бывшей ведущей Fox News Мегин Келли в интервью в декабре 2024 года.

Если Хегсет действительно намерен баллотироваться в президенты США, то ему придется проделать большую работу.

Помимо ударов по предполагаемым наркокартелям в Карибском море, которые некоторые квалифицируют как военные преступления, война в Иране все еще не закончена. Она продолжается уже седьмой месяц, хоть Трамп заявлял, что воевать США будут лишь несколько недель. В прошлом месяце Хегсет оценил ее стоимость в 37,5 миллиарда долларов, а затем запросил у Конгресса еще 70 миллиардов долларов.

Пит Хегсет был военным и хочет стать президентом Фото: Instagram Pete Hegseth

На сегодняшний день в войне с Ираном погибли 18 американских военнослужащих.

В ответ на запрос о комментарии представитель Пентагона Шон Парнелл заявил: "Хегсет не баллотируется в президенты, и его главный приоритет — руководство Министерством обороны. Все остальные предположения — глупость".

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли не стала напрямую комментировать потенциальную президентскую кампанию Хегсета.

"После того как Пентагон Джо Байдена отдал приоритет принципам разнообразия, равенства и инклюзивности, президент Трамп и министр обороны Хегсет быстро изменили курс и восстановили Министерство обороны, которое сосредоточено на боеготовности, боевой эффективности и поддержке наших военнослужащих", — заявила она, отметив, что министр Хегсет "проделывает невероятную работу, руководя Пентагоном, и его результаты говорят сами за себя".

Однако, как заявил один из сторонников Трампа, тесно связанный с Белым домом: "MAGA действительно любит Хегсета, потому что им нравится его манера поведения. Но нужно уметь добиваться результатов. Если хочешь стать министром обороны, нужно выигрывать войны".

Напомним, Фокус писал, что президентский срок Дональда Трампа скоро закончится, а потому республиканцам надо подобрать своих кандидатов. Пит Хегсет вполне может быть одним из них.

Также стало известно, что Москва и Вашингтон якобы "договорились" по вопросу о прекращении войны РФ в Украине, но глава МИД РФ Лавров посетовал, что договоренности не были реализованы.