Глава МИД России утверждает, что Москва и Вашингтон якобы "договорились" по вопросу о прекращении войны РФ в Украине, но Лавров посетовал, что договоренности не были реализованы.

Потому что, якобы, Россия привыкла решать вопросы в дипломатии "по-пацански". Так было и в случае с Анкориджем, заявил главный дипломат Кремля Сергей Лавров, сообщает агентство ТАСС

В интервью российским пропагандистам Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы пытался "по-пацански" договориться с президентом США Дональдом Трампом о прекращении войны против Украины. Именно с таким планом Владимир Путин год назад отправился на переговоры с Трампом в Анкоридж.

Потому что, якобы, "висеть у кого-то на руках" и "навязывать" свою точку зрения — это не в стиле России.

"Это не в нашем стиле. Мы привыкли действовать, можно сказать, "по-благородному", можно сказать, "по-пацански". Это, по сути, одно и то же. Мы пожали друг другу руки. Вот, мол, вам предложение. Мы говорим, что принимаем его без изменений", — сказал он.

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Кроме того, Лавров утверждает, что якобы тогда Путин полностью согласился с предложениями президента США о прекращении войны против Украины и рассчитывал заключить соглашение.

Однако, по версии кремлевского дипломата, достигнутые в Анкоридже договоренности якобы сорвали президент Украины Владимир Зеленский и представители ЕС.

По мнению Лаврова, они "похоронили" итоги переговоров, после чего позиция Вашингтона изменилась.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров уже не впервые говорит об этих договоренностях. В частности, в феврале 2026 года он посетовал на то, что США сначала предложили РФ договоренности о прекращении войны в Украине, а теперь отказались от них. По его словам, речь шла о договоренностях в Анкоридже, на Аляске, во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

15 августа 2025 года президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп встретились в Анкоридже, на Аляске, и обсудили вопросы урегулирования войны в Украине. Встреча длилась несколько часов.

Владимир Путин добавил, что если бы Трамп был президентом, война якобы не началась бы. В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что по итогам их переговоров соглашения о прекращении войны в Украине не достигнуто. А также каких-либо договоренностей.