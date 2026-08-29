У 2030 році: у РФ заявляють, що Молдова готується до війни з Росією

Західні країни озброюють Молдову і готують її до війни з Росією, заявив посол РФ у Кишиневі Олег Озеров. Причому він навіть заявив, що бойові дії розпочнуться у 2030 році.

"Курс офіційного Кишинева на прискорену мілітаризацію зумовлений виключно інтересами західних кураторів, які марять про стратегічну поразку Росії та заявляють про підготовку до збройного конфлікту з нею до 2030 року", — сказав російський дипломат в інтерв’ю ТАСС, яке процитувало видання The Moscow Times.

Озеров заявив, що Захід нібито "вже зараз використовує територію Молдови в інтересах ЗСУ", і це "не може не викликати занепокоєння" у місцевих мешканців.

За словами Озерова, йдеться про виробництво компонентів для безпілотників, антидронного обладнання та систем радіоелектронної боротьби, а також про підготовку операторів БПЛА. Посол заявив, що Захід застосовує в Молдові ту саму "схему", яка, за його твердженням, застосовувалася щодо України.

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"Історія на безлічі прикладів демонструє, що Захід безпринципово "кидав у топку" військових конфліктів насамперед своїх сателітів. Ми спостерігаємо сумний досвід застосування цієї стратегії в Україні, яку євроатлантичні еліти роками готували до ролі витратного матеріалу з метою завдання максимальної шкоди нашій країні", — заявив Озеров.

На його думку, неназвані західні країни "озброюють молдавську армію, зміцнюють військову інфраструктуру та направляють до республіки інструкторів НАТО".

Озеров звинуватив західні неурядові організації у поширенні "русофобських настроїв" та "переписці історії".

"Усі ці тенденції ми ретельно аналізуємо. З особливою увагою стежимо за ситуацією щодо дотримання або порушення прав російськомовних громадян республіки", — заявив російський посол.

У середині серпня газета The New York Times опублікувала розслідування, засноване на бесідах з активістами, які діяли за вказівкою Москви, представниками спецслужб Молдови, Європи та США, а також на аналізі тисяч документів. Стверджується, що Кремль розглядає Молдову як наступну ціль після України. Україна наразі посідає перше місце у списку пріоритетів Кремля, а Молдова — наступне. Володимир Путін сподівається взяти під контроль південь України, щоб прокласти сухопутний коридор, який з’єднає Росію з Молдовою.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що нещодавнє рішення РФ надати громадянство мешканцям Придністров’я має кілька цілей. Головною з них є спроба мобілізувати цих людей на війну проти України.

Згодом стало відомо, що Шойгу пригрозив Молдові "захистом росіян" у Придністров’ї. За його словами, Москва готова застосувати всі доступні засоби для їхнього захисту.