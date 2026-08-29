Западные страны вооружают Молдову и готовят ее к войне с Россией, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Причем, он даже заявил, что воевать начнут в 2030 году.

"Курс официального Кишинева на форсированную милитаризацию обусловлен исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих стратегического поражения России и заявляющих о подготовке к вооруженному столкновению с ней к 2030 году", — сказал российский дипломат в интервью ТАСС, которое процитировало издание The Moscow Times.

Озеров заявил, что Запад якобы "уже сейчас использует территорию Молдовы в интересах ВСУ", и это "не может не вызывать тревогу" у местных жителей.

Речь, по словам Озерова, идет о производстве компонентов для беспилотников, антидронного оборудования и систем радиоэлектронной борьбы, а также подготовке операторов БПЛА. Посол заявил, что Запад применяет в Молдове ту же "схему", которая, по его утверждению, применялась в отношении Украины.

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"История на множестве примеров демонстрирует, что Запад беспринципно "бросал в топку" военных конфликтов в первую очередь своих сателлитов. Мы наблюдаем печальный опыт применения этой стратегии на Украине, которую евроатлантические элиты годами натаскивали на роль расходного материала в целях нанесения максимального ущерба нашей стране", — заявил Озеров.

По его мнению, неназванные западные страны "вооружают молдавскую армию, укрепляют военную инфраструктуру и направляют в республику инструкторов НАТО".

Озеров обвинил западные неправительственные организации в распространении "русофобских настроений" и "переписывании истории".

"Все эти тенденции нами тщательно анализируются. С особым вниманием отслеживаем ситуацию с соблюдением или нарушением прав русскоязычных граждан республики", — заявил российский посол.

В середине августа The New York Times опубликовала расследование, основанное на беседах с активистами, действовавшими по указанию Москвы, представителями спецслужб Молдовы, Европы и США, а также на анализе тысяч документов. Утверждается, что Кремль рассматривает Молдову как следующую цель после Украины. Украина, по находится на первом месте в списке приоритетов Кремля, а Молдова — следующая. Владимир Путин надеется взять под контроль юг Украины, чтобы прорубить сухопутный коридор, который соединит Россию с Молдовой.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что недавнее решение РФ предоставить гражданство жителям Приднестровья имеет несколько целей. Основной является попытка мобилизовать таких людей на войну против Украины.

Впоследствии стало известно, что Шойгу пригрозил Молдове "защитой россиян" в Приднестровье. По его словам, Москва готова использовать все доступные средства для их защиты.