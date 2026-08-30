Три доби під наглядом: британський флот стежив за кораблями РФ біля своїх берегів — ЗМІ

72-годинна операція Британського Королівського флоту (БКФ) завершилася після того, як кораблі РФ покинути територіальні води. ЗМІ відзначає, що радари БКФ виявили чотири судна росіян.

Ці плавзасоби проходили через територіальні води Великої Британії в напрямку Ла-Маншу, намагаючись спровокувати дії британців. Про це повідомляє видання The Guardian.

До операції залучили три кораблі Королівського флоту — HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn. Повітряну підтримку забезпечував гелікоптер Merlin.

Серед російських суден британські військові зафіксували есмінець "Адмірал Левченко", який супроводжував вантажні судна "Генерал Скобелєв" і "Спарта" в напрямку Дувра. Обидва вантажні кораблі перебувають під санкціями.

У відповідь РФ залучила власні військові сили для охорони суден, зокрема фрегат "Неустрашимий". Перший морський лорд Великої Британії генерал Гвінн Дженкінс заявив, що Лондон не може "дозволити собі самозаспокоєння", оскільки судна російського тіньового флоту продовжують становити "неприйнятний ризик" для безпеки країни.

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"Разом із нашими союзниками цей підхід змушує Москву відводити російські військові кораблі від їхніх основних завдань. Це відбувається тому, що Росія знає: ми готові знову діяти, якщо виникне така потреба", — сказав Дженкінс.

Раніше Королівський флот попереджав про зростання активності російських суден біля британських берегів. У липні британські військові протягом 21 дня стежили за кораблями Москви — це на 25% більше, ніж за аналогічний період роком раніше, а російські військові судна неодноразово помічали в районі Дуврської протоки та Північного моря.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як Путін пригрозив захоплювати кораблі по всій планеті. Російський диктатор Володимир Путін зачитав з листочка заяву щодо кораблів тіньового флоту РФ, які перебувають під санкціями та які взяли під контроль країни Заходу.

Згодом стало відомо, що блокада Чорного та Азовського морів руйнує експорт країни-окупанта. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов указує, що українська кампанія з блокади та систематичних ударів по об'єктах країни-окупанта в акваторії Азовського моря паралізувала російську морську логістику,