Викрадений літак в Угорщині попрямував у бік АЕС: на перехоплення вирушили винищувачі Gripen

Молодий чоловік, який викрав легкий літак Cessna 172, здійснив аварійну посадку. Причини його польоту в бік єдиної АЕС в Угорщині з’ясовуються.

29 серпня 24-річний мешканець Угорщини викрав легкий літак Cessna 172 з аеродрому в місті Калоча і попрямував у бік єдиної в країні АЕС "Пакш", яка є стратегічним об’єктом. Польоти в районі АЕС заборонені. Через викрадення літака за кілька хвилин у повітря піднялися винищувачі Gripen угорських ВПС. У результаті пілот літака Cessna 172 здійснив невдалу посадку, але причини викрадення літака та те, чому він прямував у бік АЕС, залишаються предметом розслідування, пише Daily News Hungary.

Міністр оборони Угорщини Ромулуш Русин-Сенді заявив, що після того, як військові радари зафіксували політ викраденого легкого літака в бік АЕС "Пакш", у повітря були підняті за сигналом тривоги винищувачі Gripen, які базуються на авіабазі Кечкемет.

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АЕС "Пакш" Фото: Wikipedia

АЕС "Пакш", що має чотири ядерні реактори, є єдиною атомною електростанцією в Угорщині, а тому це стратегічно важливий об’єкт, який добре охороняється. Залітати в повітряний простір у радіусі 3 км від АЕС та нижче, ніж на висоту 6000 метрів, заборонено. Коли літак Cessna 172, який викрав місцевий житель з аеропорту міста Калоча, увійшов у заборонений повітряний простір, на його перехоплення відправили винищувачі ВПС Угорщини.

Cessna 172. Ілюстрація Фото: Facebook

Вже через кілька хвилин після того, як винищувачі піднялися в повітря, легкий літак здійснив аварійну посадку неподалік від населеного пункту Гер’єн. Пілоти винищувачів, які кружляли над місцем невдалої посадки Cessna 172, побачили, що легкий літак пошкоджений, зокрема у нього зламано шасі, і літак частково нахилився набік на одне крило.

Після прибуття поліції та рятувальників з’ясувалося, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Згідно з повідомленнями поліції, літаком керував 24-річний чоловік, який перебував у неадекватному стані. Додаткові відомості про особу, яка, ймовірно, викрала літак, не розголошуються. Обставини викрадення літака та причини, через які він прямував у бік АЕС, розслідуються.

Нагадуємо, що Угорщина розпочала відновлення роботи ядерних реакторів АЕС "Пакш", які довелося зупинити через зниження рівня води в річці Дунай.

Греція та Туреччина є членами НАТО, але це не завадило турецькому дрону порушити повітряний простір Греції та ледь не зіткнутися з пасажирським літаком, як уже писав Фокус.