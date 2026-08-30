Угнанный самолет в Венгрии полетел в сторону АЭС: на перехват отправились истребители Gripen

Молодой мужчина, угнавший легкий самолет Cessna 172, совершил аварийную посадку. Причины его полета в сторону единственной АЭС в Венгрии выясняются.

29 августа 24-летний житель Венгрии угнал легкий самолет Cessna 172 с аэродрома в городе Калоча и направился в сторону единственной в стране АЭС "Пакш", которая является стратегически объектом. Полеты в районе АЭС запрещены. Из-за угона самолета через несколько минут в воздух были подняты истребители Gripen венгерских ВВС. В итоге пилот самолета Cessna 172 совершил неудачную посадку, но причины угона самолета и почему он направлялся в сторону АЭС остаются предметом расследования, пишет Daily News Hungary.

Министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сенди заявил, что после того, как военные радары зафиксировали полет угнанного легкого самолета в сторону АЭС "Пакш", в воздух были подняты по тревоге истребители Gripen, которые базируются на авиабазе Кечкемет.

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АЭС "Пакш" Фото: Wikipedia

АЭС "Пакш", имеющая четыре ядерных реактора, является единственной атомной электростанцией в Венгрии, а потому это стратегически важный объект, который хорошо охраняется. Залетать в воздушное пространство в радиусе 3 км от АЭС и ниже чем на высоту в 6000 метров запрещено. Когда самолет Cessna 172, который угнал местный житель из аэропорта городе Калоча, вошел в запрещенное воздушное пространство, на его перехват отправили истребители ВВС Венгрии.

Cessna 172. Иллюстрация Фото: Facebook

Уже через несколько минут после того, как истребители были подняты в воздух, легкий самолет совершил аварийную посадку недалеко от населенного пункта Герьен. Пилоты истребителей, которые кружили над местом неудачной посадки Cessna 172 увидели, что легкий самолет поврежден, в частности у него сломано шасси и самолет частично наклонился набок на одно крыло.

После прибытия полиции и спасателей выяснилось, что никто не пострадал в результате инцидента. Согласно сообщениям полиции, самолетом управлял 24-летний мужчина, который находился в неадекватном состоянии. Дополнительные сведения о человеке, предположительно угнавшем самолет, не разглашаются. Обстоятельства угона самолета и почему он направлялся в сторону АЭС, расследуются.

Напоминаем, что Венгрия приступила к возобновлению работы ядерных реакторов АЭС "Пакш", которые пришлось остановить из-за падения уровня воды в реке Дунай.

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