Казус в НАТО: в Греции истребители перехватили турецкий беспилотник

Греция и Турция являются странами НАТО, но это не помешало турецкому дрону нарушить воздушное пространство Греции и едва не врезаться в пассажирский самолет, который готовился ко взлету в аэропорту Александруполиса.

В итоге это вторжение потребовало вмешательства патруля истребителей F-16. "Турецкий беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство Греции вблизи Александруполиса на северо-востоке страны, что спровоцировало немедленную мобилизацию военно-воздушных сил", — сообщило общественное телевидение ERTnews.

Источник в греческой армии подтвердил факт инцидента.

Как сообщают греческие СМИ, турецкий дрон "переместился в точку, расположенную недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта Александруполиса, как раз в тот момент, когда коммерческий авиалайнер пытался взлететь", и ситуацию оценивают, как "крайне тревожную".

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Заявляется, что "греческие истребители F-16, находившиеся в состоянии боевой готовности, немедленно взлетели и в течение нескольких минут приблизились к турецкому беспилотнику, идентифицировали и перехватили его".

Дрон-нарушитель вывели из греческого воздушного пространства в районе острова Самотраки.

Инцидент не повлиял на безопасность гражданского самолета, который в итоге сменил взлетно-посадочную полосу и благополучно улетел в Афины.

При этом источник в армии Греции заявил, что вторжение турецкого дрона – это "не серьезный инцидент", так как БПЛА (боевые и нет) и турецкие самолеты постоянно нарушают греческое воздушное пространство в 2026 году.

Если в 2024 году таких инцидентов не было вовсе, то в 2025 году их число достигло 225, а за первые семь месяцев текущего года — 433.

Власти Афин регулярно протестуют против этих нарушений греческого воздушного пространства.

Напомним, между Грецией и Турцией постоянно возникают разногласия и территориальные споры из-за Кипра. Греция присоединилась к североатлантическому альянсу в ходе первого расширения организации вместе с Турцией в 1952 году. Но в 1974 году Греция вышла из военной структуры НАТО из-за разногласий с Турцией после событий на Кипре, но вернулась в организацию в 1980 году. Кипр разделен на две части: южная принадлежит Республике Кипр и населена греками-киприотами, а северная — населена турками-киприотами и принадлежит непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра. Никосия — последняя разделенная столица в мире, где граница проходит прямо через исторический центр.

Напомним, ранее Греция отказалась передавать Украине системы ПВО С-300PMU-1 и запас ракет к ним.

А Турция тем временем подписала с Саудовской Аравией и Пакистаном трехстороннее соглашение о взаимной обороне. Согласно его условиям, вооруженное нападение на одну из стран-участниц будет рассматриваться как нападение на все три страны.