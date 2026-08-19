Украине нуждается в ракетах для С-300, но Греция не готова их передавать, — Forbes

Украина испытывает острую нехватку ракет для систем ПВО Patriot и С-300 на фоне российских ударов баллистическими ракетами. Греция располагает системами С-300PMU-1 и запасами ракет к ним, но не планирует в ближайшее время передавать их Украине.

Об этом сообщает издание Forbes.

Издание отмечает, что из-за дефицита Patriot Украина совместно с США работает над модернизацией старых советских С-300 и созданием новых ракет для них.

Ожидается, что производство модернизированных ракет может начаться в конце 2026 года. При этом речь идет лишь о примерно 100–200 ракетах в год, поэтому они не смогут быстро покрыть текущую потребность.

До получения систем "Патриот" от США, Германии и Нидерландов в 2023 году Украина в значительной степени полагалась на С-300 для защиты от российской авиации. Однако запасы ракет для этих систем также постепенно иссякают.

Відео дня

У Греции имеется два комплекса С-300ПМУ-1 и, вероятно, значительное количество ракет 5В55У. Они были приобретены ещё в конце 1990-х годов после того, как системы, первоначально заказанные Кипром, не были ему переданы из-за кризиса с Турцией.

По словам старшего научного сотрудника Центра международной формации в Европе Джорджа Цогопулоса, Греция не готова быстро отказаться от С-300. Ее главным приоритетом остаются собственная безопасность и сдерживание Турции.

"Греция скептически относится к отправке своих С-300PMU-1 в Украину и к возможному недовольству со стороны России", — сказал Цогопулос.

Он также отметил, что отношения между Грецией и Украиной остаются напряжёнными после инцидента в мае, когда у острова Лефкада греческие власти обнаружили украинский морской дрон. После этого украинский МИД публично извинился перед Грецией.

В июле Греция выделила до 4 млрд долларов на многоуровневую систему ПВО "Achilles Shield", которая должна защищать страну от различных угроз, в частности от дронов и баллистических ракет. Однако это не означает, что Афины готовы в ближайшее время списать С-300.

По словам Цогопулоса, с технической точки зрения передать греческие С-300 Украине через США или Норвегию возможно. Однако политические последствия для Греции, по его мнению, от этого не изменятся.

На данный момент не исключено ограниченное сотрудничество между Украиной и Грецией в отношении С-300, но, по оценке эксперта, это будет зависеть от дальнейших отношений между двумя странами.

Напомним, ранее Греция уже блокировала принятие 21-го пакета санкций ЕС против России из-за предложенного запрета на транспортировку российского сжиженного газа в третьи страны. Афины опасались, что это нанесёт ущерб греческим судоходным компаниям.

Кроме того, Греция направила Украине ноту протеста после того, как у острова Лефкада был обнаружен украинский морской дрон, похожий на Magura. Афины заявили, что подобные инциденты могут представлять угрозу для судоходства, людей и окружающей среды.