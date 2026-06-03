Греция вручила ноту Украине из-за Magura у берегов: какая угроза от морских дронов

Возле острова Лефкада на западе Греции обнаружили украинское "беспризорное морское судно", которое могло повредить гражданскому судоходству, и поэтому Украине вручили официальную ноту протеста, рассказали медиа. При этом Афины упрекнули Киев, что боевые действия распространились за пределы Черного моря и добрались до Средиземного.

Информацию о вручении "официального демарша" объявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лана Зохиу (Λάνα Ζωχιού), говорится в материале медиа Kathimerini. Отмечается, что "беспризорный" дрон мог повредить кораблям и ранить людей. Также греческое правительство обеспокоено гипотетической угрозой окружающей среде.

Инцидент, из-за которого 3 июня выдали ноту протеста, произошел 7 мая, пояснило медиа. Возле острова Лефкада рыбаки заметили морской дрон и решили притянуть его в морской порт. На фото с места событий видно, как ударный катер, по очертаниям похожий на Magura, опрометчиво пришвартовали к катеру и везут к берегу.

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Греция и Украина — морской дрон Magura возле острова Лефкада, 7 мая Фото: Из открытых источников

Лана Зохиу заявила, что появление украинских средств поражения угрожает национальной безопасности и экономике Греции, и поэтому Афины хотят, чтобы таких инцидентов больше не было. Впрочем, все же признается право украинцев на самооборону, но она должна происходить подальше от Средиземноморья, считают в греческом правительстве.

"Греция выражает свое решительное несогласие с незаконным присутствием вооруженного беспилотного надводного судна в греческих территориальных водах и призывает Украину воздержаться от подобных действий в будущем и от неоправданного переноса военных операций в Средиземное море", — сказала представитель МИД.

МИД Украины пока не реагировали на ноту протеста Греции относительно морских дронов Magura в территориальных водах.

Греция и Украина — детали

На карте можно отыскать остров Лефкада, возле которого произошел инцидент с морским дроном ГУР Минобороны. Остров расположен на западном побережье Греции. Южнее — Лаконский залив, возле которого замечали подозрительное движение танкеров теневого флота РФ. Регион фигурирует в расследовании аналитического центра U.S. Naval Institute, связанном с обходом санкций на российскую нефть.

Греция и Украина — где расположен остров Лефкада Фото: Скриншот

Аналитики опубликовали отчет, в котором назвали Лаконский залив "раем для российских танкеров". Мониторинг показал, как корабли вместимостью в сотни тысяч тонн нефти заходят в бухту, выписывают там сложную траекторию, затем к ним подходят другие корабли, а дальше эти корабли уходят и при этом нагружены, как заявляется, "нероссийской нефтью".

Греция и Украина — данные о движении танкеров теневого флота РФ в Лаконском заливе Фото: U.S. Navy Institute

Отметим, 18 мая СМИ сообщили, что власти Греции недовольны появлением морских дронов у своего побережья. Реакция появилась после фото местных рыбаков, которые тянули на сушу безэкипажные катера, по очертаниям похожие на украинские Magura.

Тем временем Фокус писал об атаке морских дронов на СПГ-танкер Arctic Metagaz, который перевозил российский сжиженный газ. В результате попадания на судне вырвало четверть обшивки на левом борту и туда потоком заливалась вода, как показали видео с места событий. После этого медиа публиковали информацию о судьбе танкера: сначала Arctic Metagaz дрейфовал по Средиземному морю, а потом его решили дотянуть в ближайший порт.

Еще один инцидент в Средиземном море — атака дронов на корабль QENDIL, на борту которого, как предполагали OSINTеры, мог находиться российский спецагент ГРУ Андрей Аверьянов. После атаки корабль сначала выписывал странную траекторию, а затем развернулся и двинулся в сторону Турции: других данных о его судьбе не было.

Напоминаем, весной западные медиа рассказали о тайной базе ГУР Минобороны Украины, которая якобы появилась на средиземноморском берегу Ливии.