Греція вручила ноту Україні через Magura біля берегів: яка загроза від морських дронів

Біля острова Лефкада на заході Греції виявили українське "безпритульне морське судно", яке могло зашкодити цивільному судноплавству, і тому Україні вручили офіційну ноту протесту, розповіли медіа. При цьому Афіни дорікнули Києву, що бойові дії поширились за межі Чорного моря і дістались аж до Середземного.

Інформацію про вручення "офіційного демаршу" оголосила речниця Міністерства закордонних справ Лана Зохіу (Λάνα Ζωχιού), ідеться у матеріалі медіа Kathimerini. Наголошується, що "безпритульний" дрон міг зашкодити кораблям і поранити людей. Також грецький уряд стурбований гіпотетичною загрозою навколишньому середовищу.

Інцидент, через який 3 червня видали ноту протесту, стався 7 травня, пояснило медіа. Біля острова Лефкада рибалки помітили морський дрон та вирішили притягнути його у морський порт. На фото з місця подій бачимо, як ударний катер, за обрисами схожий на Magura, необачно пришвартували до катера і везуть до берега.

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Греція та Україна — морський дрон Magura біля острова Лефкада, 7 травня Фото: З відкритих джерел

Лана Зохіу заявила, що поява українських засобів ураження загрожує національній безпеці та економіці Греції, і тому Афіни хочуть, щоб таких інцидентів більше не було. Втім, все ж визнається право українців на самооборону, але вона має відбуватись подалі від Середземномор'я, вважають у грецькому уряді.

"Греція висловлює свою рішучу незгоду з незаконною присутністю озброєного безпілотного надводного судна в грецьких територіальних водах і закликає Україну утриматися від подібних дій у майбутньому та від невиправданого перенесення військових операцій до Середземного моря", — сказала представниця МЗС.

МЗС України поки не реагували на ноту протесту Греції щодо морських дронів Magura у територіальних водах.

Греція та Україна — деталі

На карті можна відшукати острів Лефкада, біля якого стався інцидент з морським дроном ГУР Міноборони. Острів розташовний на західному узбережжі Греції. Південніше — Лаконська затока, біля якої помічали підозрілий рух танкерів тіньового флоту РФ. Регіон фігурує у розслідуванні аналітичного центру U.S. Naval Institute, пов'язаному з обходом санкцій на російську нафту.

Греція та Україна — де розташований острів Лефкада Фото: Скриншот

Аналітики опублікували звіт, у якому назвали Лаконську затоку "раєм для російських танкерів". Моніторинг показав, як кораблі місткістю в сотні тисяч тонн нафти заходять в бухту, виписують там складну траєкторію, потім до них підходять інші кораблі, а далі ці кораблі ідуть геть і при цьому навантажені, як заявляється, "неросійською нафтою".

Греція та Україна — дані про рух танкерів тіньового флоту РФ у Лаконскій затоці Фото: U.S. Navy Institute

Зазначимо, 18 травня ЗМІ повідомили, що влада Греції не задоволена появою морських дронів біля свого узбережжя. Реакція з'явилась після фото місцевих рибалок, які тягнули на сушу безекіпажні катери, за обрисами схожі на українські Magura.

Тим часом Фокус писав про атаку морських дронів на СПГ-танкер Arctic Metagaz, який перевозив російський скраплений газ. Внаслідок влучання на судні вирвало чверть обшивки на лівому борті у туди потоком заливалась вода, як показали відео з місця подій. Після цього медіа публікували інформацію про долю танкера: спершу Arctic Metagaz дрейфував Середземним морем, а потім його вирішили дотягнути у найближчий порт.

Ще один інцидент у Середземному морі — атака дронів на корабель QENDIL, на борту якого, як припускали OSINTери, міг перебувати російський спецагент ГРУ Андрій Авер'янов. Після атаки корабель спершу виписував дивну траєкторію, а потім розвернувся та рушив у бік Туреччини: інших даних про його долю не було.

Нагадуємо, весною західні медіа розповіли про таємну базу ГУР Міноборони України, яка начебто з'явилась на середземноморському березі Лівії.