Україна потребує ракет для С-300, але Греція не готова їх передавати, — Forbes

Україна відчуває гостру нестачу ракет для систем ППО Patriot і С-300 на тлі російських ударів балістичними ракетами. Греція має системи С-300PMU-1 та запаси ракет до них, але не планує найближчим часом передавати їх Україні.

Про це повідомляє видання Forbes.

Видання зазначає, що через дефіцит Patriot Україна працює разом зі США над модернізацією старих радянських С-300 і створенням нових ракет для них.

Очікується, що модернізовані ракети можуть почати виробляти наприкінці 2026 року. Водночас йдеться лише про близько 100–200 ракет на рік, тому вони не зможуть швидко закрити нинішню потребу.

До отримання Patriot від США, Німеччини та Нідерландів у 2023 році Україна значною мірою покладалася на С-300 для захисту від російської авіації. Але запаси ракет до цих систем також поступово вичерпуються.

Греція має два комплекси С-300PMU-1 і, ймовірно, значну кількість ракет 5В55У. Вони були придбані ще наприкінці 1990-х років після того, як системи, спочатку замовлені Кіпром, не були йому передані через кризу з Туреччиною.

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За словами старшого наукового співробітника Центру міжнародної формації в Європі Джорджа Цогопулоса, Греція не готова швидко відмовлятися від С-300. Її головним пріоритетом залишається власна безпека та стримування Туреччини.

“Греція скептично ставиться до відправлення своїх С-300PMU-1 в Україну і до можливого гніву Росії”, — сказав Цогопулос.

Він також зазначив, що відносини між Грецією та Україною залишаються напруженими після інциденту в травні, коли біля острова Лефкада грецька влада виявила український морський дрон. Українське МЗС після цього публічно вибачилося перед Грецією.

У липні Греція схвалила до $4 млрд на багаторівневу систему ППО Achilles Shield, яка має захищати країну від різних загроз, зокрема дронів і балістичних ракет. Однак це не означає, що Афіни готові найближчим часом списати С-300.

За словами Цогопулоса, технічно передати грецькі С-300 Україні через США або Норвегію можливо. Однак політичні наслідки для Греції, на його думку, від цього не зміняться.

Наразі обмежена співпраця між Україною та Грецією щодо С-300 не виключена, але, за оцінкою експерта, це залежатиме від подальших відносин між двома країнами.

Нагадаємо, раніше Греція вже блокувала ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії через запропоновану заборону на транспортування російського зрідженого газу до третіх країн. Афіни побоювалися, що це завдасть збитків грецьким судноплавним компаніям.

Також Греція вручила Україні ноту протесту після того, як біля острова Лефкада виявили український морський дрон, схожий на Magura. Афіни заявили, що такі інциденти можуть загрожувати судноплавству, людям і довкіллю.