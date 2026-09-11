Депутат Державної Думи РФ Андрій Колесник заявив, що 300 років тому Україна на Переяславській раді нібито не мала виходу до моря, а тепер їй загрожує захоплення всього узбережжя Чорного моря.

"Треба відрізати Україну, ось моя думка, повністю від моря. Вона прийшла 300 років тому на Переяславську раду без моря. Ну, без штанів прийшла, без штанів нехай і йде. А ці міста мають бути нашими", — заявив Колесник, який є членом фракції "Єдина Росія". Відео з його промовою опублікувало ТАСС.

Крім того, на його думку, Україна має сплачувати тариф і відправляти свої кораблі до російських портів, оскільки "все це буде під нашим контролем".

"Взагалі, тобто все узбережжя має належати нам. Це моя думка як військового", — повідомив Колесник.

Андрій Колесник — член фракції "Єдина Росія", член комітету Державної думи з питань транспорту. Президент-голова правління ВАТ "Калінінградський морський торговельний порт".

Видео дня

Через підтримку порушення територіальної цілісності України під час російсько-української війни він перебуває під персональними міжнародними санкціями всіх країн Європейського Союзу, а також Великої Британії, США, Канади, Японії, України та ще низки країн.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна має стати "буферною зоною" для захисту росіян від НАТО.

А прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков раніше запевнив, що Кремль готовий відновити тристоронні зустрічі з українською та американськими делегаціями.