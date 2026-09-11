Депутат Госдумы РФ Андрей Колесник заявил, что 300 лет назад Украины на Переяславской раде якобы была без моря и теперь грозит захватить все побережье Черного моря.

"Надо отрезать Украину, вот мое мнение, полностью от моря. Она пришла 300 лет назад на Переяславскую раду без моря. Ну, без штанов пришла, без штанов пусть и уходит. А эти города должны быть нашими", — заявил Колесник, который является членом фракции "Единая Россия". Видео с его спичем опубликовал ТАСС.

Далее, по его мнению, Украина должна платить тариф и отправлять свои корабли в российские порты, потому что "все это будет под нашим контролем".

"Вообще, то есть все побережье должно быть нашим. Это мое мнение как военного человека", — сообщил Колесник.

Андрей Колесник — член фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по транспорту. Президент-председатель правления ОАО "Калининградский морской торговый порт".

Видео дня

Из-за поддержки нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, а также Великобритании, США, Канады, Японии, Украины и еще ряда стран.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина должна стать "буферной зоной" для защиты россиян от НАТО.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заверил, что Кремль готов возобновить трехсторонние встречи с украинской и американскими делегациями.