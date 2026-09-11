Майже у половини тих, хто вижив у теракті 9/11, діагностували важке захворювання, — WSJ

Через 25 років після теракту 11 вересня 2001 року, в результаті якого обвалилися вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, поховавши під собою майже 3000 осіб, з'ясувалося, що й для тих, хто вижив, пережите жахіття не минуло безслідно.

Кількість людей, які пережили теракти 11 вересня і отримують допомогу у зв’язку з онкологічними захворюваннями, за останні п’ять років зросла приблизно втричі, пише The Washington Post, проаналізувавши звіти програми World Trade Center Health Program, що фінансує медичне обслуговування співробітників екстрених служб та постраждалих у результаті терактів.

Якщо у червні 2021 року допомогу в лікуванні раку отримували 8870 осіб, то до 2026 року їхня кількість сягнула 27 300. Тобто з приблизно 54 000 осіб, зареєстрованих у медичній програмі станом на червень, близько половини отримують допомогу у зв’язку з онкологією. П’ять років тому ця частка становила 35%.

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За словами Метта Карвовськи, керівника відділу досліджень та оцінки WTC Health Program, у найближчому майбутньому очікується зростання кількості пацієнтів із серйозними захворюваннями, такими як рак, у міру старіння людей, які пережили теракти. За його словами, в останні роки програма фіксує рекордну їхню кількість.

При цьому можливості зробити остаточні висновки щодо рівня захворюваності на рак, пов’язаного з подіями 11 вересня, на основі даних програми WTC Health Program є обмеженими, оскільки учасники реєструються в ній добровільно.

Проте, як зазначають дослідники, навіть виявлені тенденції дають змогу зрозуміти, як хвороба впливає на групу людей, які зазнали впливу унікальної суміші канцерогенів під час теракту.

"Коли ми тільки починали досліджувати випадки раку в цій групі населення, ми думали: "Гаразд, люди вдихали дим, отже, ми побачимо рак легенів. Але замість цього ми почали спостерігати найрізноманітніші види раку", — розповіла Джоан Рейбман, запрошена професорка медицини Нью-Йоркського університету та ще одна авторка дослідження

Раніше експерти встановили, що до складу диму та пилу, які накрили Нижній Манхеттен після терактів, входили азбест, бензол та суміш інших відомих канцерогенів, що виділялися з палаючих уламків. Ці хімічні речовини продовжували поширюватися ще тривалий час після атаки, оскільки деякі осередки загоряння тліли місяцями, а пил залишався в житлових будинках і на робочих місцях.

Згідно з документами, оприлюдненими владою Нью-Йорка цього тижня, експерти висловлювали занепокоєння щодо триваючого впливу азбесту в Нижньому Манхеттені протягом місяців після терактів.

Виявилося, що влада десятиліттями приховувала справжній рівень небезпеки.

Кейт Дженкінс, хімікиня Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), яка згодом вступила в конфлікт із керівництвом відомства через звинувачення у применшенні ризиків для здоров’я мешканців району "Граунд-Зіро", — у службовій записці від грудня 2001 року оцінила ризики таким чином: людина, яка продовжує проживати у забрудненій будівлі в Нижньому Манхеттені протягом 15 років після терактів, наражається на ризик розвитку мезотеліоми (раку, що часто спричиняється впливом азбесту) з імовірністю 1 до 10.

Які види раку найчастіше діагностують у тих, хто пережив 9/11

Дані останніх років свідчать про те, що серед людей, які пережили події 11 вересня, найпоширенішими є рак молочної залози та рак простати. При цьому рак молочної залози у цієї групи осіб діагностувався в середньому на чотири роки раніше, ніж у цілому по країні, і частіше зустрічалися його більш агресивні форми.

Рак легенів — найсмертоносніший вид раку для американців — також виявився серед найпоширеніших у ході дослідження. Значну частку пацієнтів із цим діагнозом становили жінки, які пережили ті події й ніколи не палили.

Цю інформацію підтвердив і Раджа Флорес, завідувач відділення торакальної хірургії в Медичній школі Ікана при лікарні Маунт-Сінай. Він повідомив, що в його практиці зростає кількість пацієнтів із раком легенів серед тих, хто опинився в зоні лиха 11 вересня.

Лікар не виключає, що в майбутньому існує високий ризик ще більшого зростання кількості хворих із таким діагнозом, і рекомендує всім, хто міг зазнати впливу пилу та уламків у день терактів, звернутися до програми WTC Health Program для обговорення питань скринінгу на рак та проходження інших медичних обстежень.

Нагадаємо, що відомо про наймасштабніший теракт в історії США.

Також повідомлялося, що в Казахстані намагалися повторити теракт, подібний до того, що стався 11 вересня 2001 року в США.