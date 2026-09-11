Почти у половины выживших в теракте 9/11 диагностировали тяжелую болезнь, — WSJ

Спустя 25 лет после теракта 11 сентября 2001 года, в результате которого рухнули башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, похоронив под собой почти 3000 человек, выяснилось, что и для тех, кто выжил, перенесенный ужас не прошел бесследно.

Число людей, переживших теракты 11 сентября и получающих помощь в связи с онкологическими заболеваниями, за последние пять лет выросло примерно втрое, пишет The Washington Post, проанализировав отчеты программы World Trade Center Health Program, которая финансирует медобслуживание сотрудников экстренных служб и пострадавших в результате терактов.

Если в июне 2021 года помощь в лечении рака получали 8870 человек, то к 2026 году их число достигло 27 300. То есть из примерно 54 000 человек, зарегистрированных в медицинской программе по состоянию на июнь, около половины получают помощь в связи с онкологией. Пять лет назад эта доля составляла 35%.

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По словам Мэтта Карвовски, руководителя отдела исследований и оценки WTC Health Program, в ближайшем будущем ожидается рост числа пациентов с серьезными заболеваниями, такими как рак, по мере старения людей, переживших теракты. По его словам, в последние годы программа фиксирует рекордное их количество.

При этом возможности делать окончательные выводы об уровне заболеваемости раком, связанным с событиями 11 сентября, на основе данных программы WTC Health Program ограничены, поскольку участники регистрируются в ней добровольно.

Тем не менее, даже выявленные тенденции позволяют понять, как болезнь влияет на группу людей, подвергшихся воздействию уникальной смеси канцерогенов в ходе теракта, отмечают исследователи.

"Когда мы только начинали изучать случаи рака в этой группе населения, мы думали: "Хорошо, люди вдыхали дым, следовательно, мы увидим рак легких. Но вместо этого мы стали наблюдать самые разные виды рака", — рассказала Джоан Рейбман, приглашенный профессор медицины Нью-Йоркского университета и еще один автор исследования

Ранее эксперты определили, что в состав дыма и пыли, накрывших Нижний Манхэттен после терактов, входили асбест, бензол и смесь других известных канцерогенов, выделявшихся из горящих обломков. Эти химические вещества продолжали распространяться еще долгое время после атаки, так как некоторые очаги возгорания тлели месяцами, а пыль оставалась в жилых домах и на рабочих местах.

Согласно документам, обнародованным властями Нью-Йорка на этой неделе, эксперты выражали обеспокоенность по поводу продолжающегося воздействия асбеста в Нижнем Манхэттене в месяцы, последовавшие за терактами.

Оказалось, что власти десятилетиями скрывали настоящую степень опасности.

Кейт Дженкинс, химик Агентства по охране окружающей среды (EPA) — впоследствии вступившая в конфликт с руководством ведомства из-за обвинений в преуменьшении рисков для здоровья жителей района "Граунд-Зиро", — в служебной записке от декабря 2001 года оценила риски следующим образом: человек, продолжающий проживать в загрязненном здании в Нижнем Манхэттене в течение 15 лет после терактов, подвергается риску развития мезотелиомы (рака, часто вызываемого воздействием асбеста) с вероятностью 1 к 10.

Какие виды рака чаще всего фиксируют у переживших 9/11

Данные последних лет свидетельствуют о том, что среди людей, переживших события 11 сентября, наиболее распространены рак молочной железы и рак простаты. При этом рак груди у этой группы лиц диагностировался в среднем на четыре года раньше, чем в целом по стране, и чаще встречались его более агрессивные формы.

Рак легких — самый смертоносный вид рака для американцев — также оказался в числе наиболее часто встречающихся в ходе исследования. Значительную долю пациентов с этим диагнозом составили женщины, пережившие те события и никогда не курившие.

Информацию подтвердил и Раджа Флорес, заведующий отделением торакальной хирургии в Медицинской школе Икана при больнице Маунт-Синай. Он сообщил, что в его практике растет число пациентов с раком легких из числа тех, кто оказался в зоне бедствия 11 сентября.

Доктор не исключает дальнейшем высокий риск еще большего роста больных с таким диагнозом и рекомендует всем, кто мог подвергнуться воздействию пыли и обломков день терактов, обратиться в программу WTC Health Program для обсуждения вопросов скрининга на рак и прохождения других медицинских обследований.

Напомним, что известно о самом масштабном теракте в истории США.

Также сообщалось, что в Казахстане пытались повторить теракт, подобный совершенному 11 сентября 2001 года в США.