Обман после теракта 11 сентября: Нью-Йорк годами скрывал данные об асбесте в воздухе, — NYT

Более двух десятилетий жители Нижнего Манхэттена верили, что избежали худшего после терактов 11 сентября. Однако недавно обнародованные документы свидетельствуют о том, что власти скрывали от них истинную опасность.

Власти Нью-Йорка начали публиковать документы о качестве воздуха в районе Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября 2001 года, и эти материалы свидетельствуют о наличии опасных веществ в воздухе, хотя годами жителей убеждали в обратном. Об этом пишет The New York Times.

Так, в июле 2002 года, спустя десять месяцев после терактов, специалисты по-прежнему обнаруживали асбест менее чем в 1,5 километра от разрушенных башен-близнецов. Следы опасного минерала обнаружили на фасаде и крыше одного из зданий на Джон-стрит, а также в других местах Нижнего Манхэттена, причем в некоторых пробах его концентрация превышала допустимые нормы. Кроме того, в документах говорится о повышенном уровне бензола вблизи места, где ранее стояли башни.

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Стоит отметить, что асбест — это природный минерал, который ранее широко использовался в строительстве благодаря своей прочности и огнестойкости. Опасность заключается именно во вдыхании его мелких волокон, которые могут оставаться в лёгких на протяжении десятилетий.

Последствия лжи

Несмотря на это, тогдашний мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, а впоследствии и его преемник Майкл Блумберг, неоднократно уверяли жителей, что воздух безопасен, а результаты всех проверок соответствуют нормам. Издание отмечает, что только что опубликованные документы указывают на то, что людям разрешали возвращаться в район Всемирного торгового центра, хотя опасность для здоровья там еще сохранялась.

Материалы были обнародованы после подачи судебного иска организацией "9/11 Health Watch". Глава организации Бен Чеват заявил, что власти знали о токсической угрозе, однако продолжали уверять жителей в безопасности воздуха. По словам Чевата, новые данные могут помочь больным получить федеральные компенсации, а также стать основанием для новых судебных исков.

По данным NYT, в последующие годы от болезней, вызванных последствиями терактов, предположительно умерло больше людей, чем непосредственно 11 сентября 2001 года, когда погибло почти 3 тысячи человек.

По подсчетам проекта Costs of War Брауновского университета, непосредственные экономические последствия терактов оценивались в $35–109 миллиардов. В то же время последующие военные операции и антитеррористические меры обошлись США значительно дороже. К 2022 году связанные с этим расходы достигли 5,8 триллиона долларов, а с учётом будущих выплат на лечение и поддержку ветеранов — около 8 триллионов долларов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с речью о событиях 11 сентября накануне 25-й годовщины терактов и неожиданно для всех заявил, что сам находился совсем рядом, а его спасали пожарные.

Также известно, что строительство нового небоскрёба в Нью-Йорке завершит процесс реконструкции Всемирного торгового центра, пострадавшего в результате теракта 11 сентября 2001 года.