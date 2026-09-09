Обман після теракту 11 вересня: Нью-Йорк роками приховував дані про азбест у повітрі, – NYT

Понад два десятиліття мешканці Нижнього Манхеттена вірили, що уникнули найгіршого після терактів 11 вересня. тТа щойно оприлюднені документи свідчать, що влада приховувала від них справжню небезпеку.

Влада Нью-Йорка почала публікувати документи про якість повітря в районі Всесвітнього торгового центру після терактів 11 вересня 2001 року, і ці матеріали свідчать про наявність небезпечних речовин у повітрі, хоча роками жителів переконували в протилежному. Про це пише The New York Times.

Так, у липні 2002 року, через десять місяців після атак, фахівці все ще виявляли азбест менш ніж за 1,5 кілометра від зруйнованих веж-близнюків. Сліди небезпечного мінералу знайшли на фасаді та даху однієї з будівель на Джон-стріт, а також у інших локаціях Нижнього Манхеттена, причому в деяких пробах його концентрація перевищувала допустимі норми. Крім того, у документах ідеться про підвищений рівень бензолу поблизу місця, де раніше стояли вежі.

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Варто зазначити, що азбест – це природний мінерал, який раніше активно застосовували в будівництві завдяки міцності та вогнестійкості. Небезпеку становить саме вдихання його дрібних волокон, які здатні залишатися в легенях протягом десятиліть.

Наслідки брехні

Попри це, тодішній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, а згодом і його наступник Майкл Блумберг, неодноразово запевняли мешканців, що повітря безпечне, а результати всіх перевірок відповідають нормам. Видання зазначає, що щойно опубліковані документи вказують – людям дозволяли повертатися до району Всесвітнього торгового центру, хоча небезпека для здоров'я там ще зберігалася.

Матеріали оприлюднили після судового позову організації 9/11 Health Watch. Голова організації Бен Чеват заявив, що влада знала про токсичну загрозу, проте продовжувала стверджувати мешканцям про безпечність повітря. За словами Чевата, нові дані можуть допомогти хворим отримати федеральні компенсації, а також стати підставою для нових судових позовів.

За даними NYT, у наступні роки від хвороб, спричинених наслідками терактів, імовірно, померло більше людей, ніж безпосередньо 11 вересня 2001 року, коли загинуло майже 3 тисячі осіб.

За підрахунками проєкту Costs of War Браунівського університету, безпосередні економічні наслідки терактів оцінювалися у $35–109 мільярдів. Водночас подальші військові операції та антитерористичні заходи обійшлися США значно дорожче. До 2022 року пов'язані витрати сягнули $5,8 трильйона, а з урахуванням майбутніх виплат на лікування та підтримку ветеранів – близько $8 трильйонів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп виступив у Білому домі з промовою про події 11 вересня напередодні 25-ї річниці терактів, і несподівано для всіх заявив, що сам був зовсім поруч, а його рятували пожежники.

Також відомо, що будівництво нового хмарочоса в Нью-Йорку завершить процес реконструкції Всесвітнього торгового центру, який постраждав унаслідок теракту 11 вересня 2001 року.