Джон Свінні, лідер Шотландської націоналістичної партії, Рун ап Йорверт із партії Plaid Cymru в Уельсі та "Плейд Камрі", Мішель О’Ніл, віце-президент Ірландської республіканської партії "Шінн Фейн", та Мері Лу Макдональд, президент цієї ж партії, підписали пакт про тиск на Даунінг-стріт з метою проведення референдумів щодо незалежності.

14 вересня лідери партій підписали меморандум про взаєморозуміння та закликали уряд Великої Британії "підготуватися, спланувати та сприяти конституційним змінам". "Фокус" зібрав усю відому інформацію.

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Лідер шотландського уряду Джон Суїнні заявив, що Енді Бернхем стане останнім прем’єр-міністром Сполученого Королівства. І наголосив, що шотландці волітимуть вийти зі складу Великої Британії, якщо відбудеться ще один референдум щодо незалежності.

Також О'Ніл заявила, що коментарі Дональда Трампа на підтримку ірландської єдності свідчать про те, що дискусія "дуже активна". Минулими вихідними президент США висловив підтримку об’єднанню Ірландії.

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"Я вважаю, це показує, на якому етапі ми перебуваємо щодо того, що є головною метою для нашого народу, а головна мета тут — об’єднання. Це кінець розділу і новий початок у новій Ірландії", — сказала віце-президент Ірландської республіканської партії "Шінн Фейн"

Група, яка зібралася у складі лідерів партій, а не посадових осіб своїх урядів, заявила про свої прагнення до партнерства у сферах економіки, енергетики та міжнародного співробітництва. Також було заявлено, що "майбутнє наших країн належить Європейському Союзу".

У угоді зазначено: "Політична ситуація на цих островах змінюється. Вперше в історії мешканці Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії мають своїх перших міністрів, які всі відстоюють незалежність від Сполученого Королівства. Для людей, які спостерігають за тим, що відбувається на цих островах, — для людей, які спостерігають за тим, що відбувається у всьому світі, — це найяскравіша ознака того, що час Вестмінстера добігає кінця".

"Ми вважаємо, що є кращий шлях: співпраця країн на рівних умовах, обмін ідеями та досвідом, а також налагодження відносин, заснованих на взаємній повазі та спільних інтересах", — йдеться в меморандумі, в якому також викладено плани щодо "відмови від неефективної економічної моделі Вайтхолла" (вулиця в центрі Лондона, назва якої стала загальною назвою британського уряду — ред.).

Лідери партій Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії додають: "Наші народи мають право на самовизначення. Жоден уряд Вестмінстера не має права перешкоджати демократії або підривати принцип, згідно з яким наш народ сам визначатиме своє майбутнє. Ми визнаємо, що наші партії займають різні конституційні позиції і що кожна нація визначатиме своє майбутнє своїм власним шляхом і у свій час".

У Лондоні вже відреагували, заявивши, що прем'єр-міністр Енді Бернхем твердо вірить у Сполучене Королівство і зосереджений на пом'якшенні кризи вартості життя для домогосподарств по всій країні, а не на "конституційних дебатах".

Офіційний представник прем'єр-міністра заявив: "Прем'єр-міністр відданий здійсненню змін у всіх чотирьох країнах Сполученого Королівства і твердо вірить у Союз".

Також у заяві з Даунінг-стріт йдеться про те, що Сполучене Королівство досягає найкращих результатів, коли люди об’єднуються навколо спільних цінностей та вирішення проблем, а не розділяються, і прем'єр-міністр продовжуватиме зменшувати навантаження на сімейні фінанси та забезпечувати більшу економічну безпеку, замість того, "щоб вступати в конституційні дебати або проводити нові референдуми".

Нагадаємо, що "Фокус" писав про те, як готували ґрунт для підписання меморандуму.

Також ми з’ясовували, чому Дональд Трамп виступив із заявою щодо об’єднання Ірландії.